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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Гремио
Гойас - Гремио: обзор матча 31 июля 2023
Гойас
31.07.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Гремио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Гремио
89'
Желтая карточка
Куябано
Желтая карточка
E. Morelli
87'
75'
Замена
Фабио
️️️️
Ж. Педро
Замена
️️️️
А. Оливейра
68'
Желтая карточка
Б. Мело
66'
Желтая карточка
Б. Сантос
62'
Замена
У. Фариас
️️️️
Сандер
55'
46'
Замена
Феррейра
️️️️
Натан
46'
Замена
Зиньо
️️️️
Рональд
Замена
Б. Сантос
️️️️
Магиньо
46'
27'
Желтая карточка
Рональд
Замена
Б. Мело
️️️️
Сидимар
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
6
Сандер
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
40
Everton Morelli
ЦП
12
Гильерме
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
9
Joao Magno
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
66
Куябано
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
35
Рональд
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
10
Бителло
ЦП
14
Натан
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
77
Алессон
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Гремио
12
Бренно
ВР
41
Фелипе Шейбиг
ВР
51
Весли
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
99
Зиньо
ЛВ
12
Лиан
ЛВ
45
Мила
ОП
17
Густавиньо
АП
7
Андре
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
4-2-2-3
6
Сандер
5
Халтер
4
Сидимар
2
Магиньо
40
12
Гильерме
7
Винисиус
10
Оливейра
29
Оливейра
23
9
3-3-2-1-1
12
Чапеко
6
Мартинс
25
Увини
34
Алвес
18
Педро
35
Рональд
66
Куябано
20
Вилласанти
10
Бителло
14
Натан
9
Суарес
4
Сидимар
26
Мело
26
Мело
4
Сидимар
6
Сандер
46
Фариас
46
Фариас
6
Сандер
2
Магиньо
30
Сантос
30
Сантос
2
Магиньо
18
Педро
2
Фабио
2
Фабио
18
Педро
35
Рональд
99
Зиньо
99
Зиньо
35
Рональд
14
Натан
11
Феррейра
11
Феррейра
14
Натан
Остались в запасе
Гойас
Гремио
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
2
Аллано
ЛВ
77
Алессон
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
12
Бренно
ВР
41
Фелипе Шейбиг
ВР
51
Весли
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
45
Мила
ОП
17
Густавиньо
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
12
Лиан
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
2
Аллано
ЛВ
77
Алессон
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
41
Фелипе Шейбиг
ВР
51
Весли
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
45
Мила
ОП
17
Густавиньо
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
12
Лиан
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Гойас - Гремио
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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Гойас
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