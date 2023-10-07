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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Баия
Гойас - Баия: обзор матча 07 октября 2023
Гойас
07.10.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
4 : 6
Завершен
Баия
27'
Гильерме
45+2'
Гильерме (П)
45+4'
М. Баби
15'
Эвералдо
19'
Жилберто
37'
Эвералдо
53'
Эвералдо
57'
Р. Ратао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Баия
Желтая карточка
Б. Сантос
85'
85'
Замена
M. Bahia
️️️️
К. Кандидо
76'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Y. Felipe
70'
Замена
Р. Густаво
️️️️
Каули
Замена
Сандер
️️️️
У. Фариас
69'
Замена
Сидимар
️️️️
Л. Халтер
68'
57'
ГОЛ! 3:5!
Р. Ратао
Пас отдал
Эвералдо
53'
ГОЛ! 3:4!
Эвералдо
Пас отдал
Р. Ратао
46'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Адемир
Замена
L. Oyama
️️️️
Р. Гуццо
46'
Замена
Алессон
️️️️
А. Оливейра
46'
ГОЛ! 3:3!
М. Баби
Пас отдал
А. Оливейра
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Гильерме
45'
+2
Замена
М. Баби
️️️️
В. Оливейра
43'
37'
ГОЛ! 1:3!
Эвералдо
Пас отдал
Каули
34'
Желтая карточка
Резенде
ГОЛ! 1:2!
Гильерме
27'
Желтая карточка
Л. Халтер
25'
19'
ГОЛ! 0:2!
Жилберто
15'
ГОЛ! 0:1!
Эвералдо
Пас отдал
Каули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
12
Гильерме
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
9
Joao Magno
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гойас
6
Сандер
ЛЗ
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Luís Oyama
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Баия
34
Рауль Густаво
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
1
Danilo Fernandes
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
3-4-1-3
26
Мело
46
Фариас
5
Халтер
30
Сантос
14
Гуццо
20
12
Гильерме
10
Оливейра
29
Оливейра
23
9
4-1-1-2-3
12
Жилберто
3
14
Уго
21
Кандидо
23
Резенде
16
Тасиано
7
Адемир
80
Каули
88
27
Эвералдо
1
46
Фариас
6
Сандер
6
Сандер
46
Фариас
5
Халтер
4
Сидимар
4
Сидимар
5
Халтер
14
Гуццо
5
5
14
Гуццо
29
Оливейра
17
Баби
17
Баби
29
Оливейра
10
Оливейра
77
Алессон
77
Алессон
10
Оливейра
80
Каули
34
Густаво
34
Густаво
80
Каули
88
5
Асеведо
5
Асеведо
88
7
Адемир
9
Ратао
9
Ратао
7
Адемир
21
Кандидо
6
6
21
Кандидо
Остались в запасе
Гойас
Баия
43
Edu
ЦЗ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
43
Edu
ЦЗ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Остались в запасе
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Гойас - Баия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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