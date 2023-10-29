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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Васко да Гама
Гойас - Васко да Гама: обзор матча 29 октября 2023
Гойас
29.10.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Васко да Гама
90+2'
М. Баби
59'
П. Вегетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Васко да Гама
ГОЛ! 1:1!
М. Баби
Пас отдал
Винисиус
90'
+2
90'
Вторая желтая
П. Вегетти
86'
Желтая карточка
К. Баррос
79'
Замена
З. Витор
️️️️
Майкон
78'
Желтая карточка
Майкон
Замена
Алессон
️️️️
Аллано
72'
66'
Замена
К. Баррос
️️️️
Жаир
66'
Замена
Д. Пайет
️️️️
А. Тейшейра
Замена
Винисиус
️️️️
Гильерме
65'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
В. Оливейра
65'
Замена
V. Rodrigues
️️️️
J. Palacios
65'
Желтая карточка
J. Palacios
61'
59'
ГОЛ! 0:1!
П. Вегетти
Пас отдал
Майкон
46'
Замена
Г. Пек
️️️️
Сержио
46'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Лео
41'
Желтая карточка
Жаир
Желтая карточка
Б. Мело
24'
24'
Желтая карточка
П. Вегетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
12
Гильерме
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
23
Tadeu
(К)
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Гари Медель
(К)
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Гойас
6
Сандер
ЛЗ
4
Сидимар
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Васко да Гама
97
Иван
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
88
Кауан Баррос
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
10
Димитри Пайет
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
4-3-1-3
26
Мело
5
Халтер
46
Фариас
2
Магиньо
12
Гильерме
40
20
2
Аллано
9
29
Оливейра
23
4-2-1-2-1
1
Жардим
3
Майкон
3
Лео
3
Бамбу
6
Питон
17
Медель
23
Зе Габриэл
8
Жаир
11
Тейшейра
70
Сержио
19
Вегетти
20
30
30
20
29
Оливейра
14
Гуццо
14
Гуццо
29
Оливейра
12
Гильерме
7
Винисиус
7
Винисиус
12
Гильерме
2
Аллано
77
Алессон
77
Алессон
2
Аллано
3
Майкон
44
Зе Витор
44
Зе Витор
3
Майкон
8
Жаир
88
Баррос
88
Баррос
8
Жаир
3
Лео
25
Пракседес
25
Пракседес
3
Лео
11
Тейшейра
10
Пайет
10
Пайет
11
Тейшейра
70
Сержио
77
Пек
77
Пек
70
Сержио
Остались в запасе
Гойас
Васко да Гама
6
Сандер
ЛЗ
4
Сидимар
ЦЗ
22
Хигор Меритау
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
97
Иван
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Остались в запасе
6
Сандер
ЛЗ
4
Сидимар
ЦЗ
22
Хигор Меритау
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Вильям Батиста
Статистика матча Гойас - Васко да Гама
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Estádio da Serrinha, Goiania
Новости команд
Все
Гойас
Васко да Гама
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
Вчера, 08:55
1
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1
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1
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3
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