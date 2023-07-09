Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Гойас
Сантос - Гойас: обзор матча 09 июля 2023
Сантос
09.07.2023, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
4 : 3
Завершен
Гойас
16'
М. Леонардо
30'
М. Леонардо
45+1'
С. Мендоса
90+4'
С. Мендоса (П)
40'
Гильерме (П)
61'
Гильерме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Гойас
90'
+11
Красная карточка
Гильерме
Замена
Л. Фелипе
️️️️
Л. Брага
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 4:2!
С. Мендоса
90'
+4
89'
Желтая карточка
M. Santos
Желтая карточка
Б. Месенга
79'
76'
Замена
Алессон
️️️️
D. Gonçalves
Замена
В. Балиэйро
️️️️
Сандри
70'
69'
Желтая карточка
L. Oyama
69'
Замена
M. Santos
️️️️
А. Оливейра
69'
Замена
E. Morelli
️️️️
В. Оливейра
Желтая карточка
Сандри
67'
Замена
Б. Месенга
️️️️
М. Леонардо
66'
Замена
Л. Диас
️️️️
Л. Лима
66'
Красная карточка
Владимир
61'
61'
ГОЛ! 3:2!
Гильерме
Желтая карточка
Ж. Пауло
51'
Желтая карточка
Р. Фернандес
47'
46'
Замена
L. Oyama
️️️️
J. Palacios
ГОЛ! 3:1!
С. Мендоса
Пас отдал
М. Леонардо
45'
+1
40'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Гильерме
Желтая карточка
М. Леонардо
31'
ГОЛ! 2:0!
М. Леонардо
Пас отдал
Ж. Лукас
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Леонардо
Пас отдал
Л. Лима
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
28
Жоаким
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
3
Kevyson
ЦП
6
Сандри
ЦП
10
Лукас Лима
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
6
Сандер
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
55
Зе Рикардо
ОП
12
Гильерме
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
23
Tadeu
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Сантос
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
31
Алекс
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
7
Весли Патати
ЛВ
17
Доди
ОП
17
Винисиус Балиэйро
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
97
Луан Диас
АП
88
Бруно Месенга
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
40
Cadu
ЦФ
Гойас
4
Сидимар
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
3-1-2-2-2
34
Пауло
28
Жоаким
24
Мессиас
2
Лукас
5
Фернандес
3
6
Сандри
22
Брага
10
Лима
38
Леонардо
7
Мендоса
4-1-2-1-3
2
Магиньо
26
Мело
5
Халтер
6
Сандер
55
Зе Рикардо
12
Гильерме
20
10
Оливейра
29
Оливейра
13
23
22
Брага
15
Фелипе
15
Фелипе
22
Брага
6
Сандри
17
Балиэйро
17
Балиэйро
6
Сандри
10
Лима
97
Диас
97
Диас
10
Лима
38
Леонардо
88
Месенга
88
Месенга
38
Леонардо
29
Оливейра
40
40
29
Оливейра
20
5
5
20
13
77
Алессон
77
Алессон
13
10
Оливейра
98
98
10
Оливейра
Остались в запасе
Сантос
Гойас
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
31
Алекс
ЦЗ
17
Доди
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
40
Cadu
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
4
Сидимар
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
31
Алекс
ЦЗ
17
Доди
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
40
Cadu
ЦФ
Остались в запасе
4
Сидимар
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Сантос - Гойас
5
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
Новости команд
Все
Сантос
Гойас
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Защитник клуба РПЛ перешел в команду бразильской Серии B
2025.01.10 10:57
Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку
2025.01.07 13:12
Агент Соуто оценил вероятность перехода 21-летнего бразильца в ЦСКА зимой
2022.12.09 08:56
В «Гойасе» отреагировали на новость об интересе ЦСКА к Соуто
2022.08.18 17:54
ЦСКА может подписать 20-летнего бразильца Соуто
2022.08.18 16:49
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+