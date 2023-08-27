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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Гойас
Коринтианс - Гойас: обзор матча 27 августа 2023
Коринтианс
27.08.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Гойас
82'
Майкон
59'
Гильерме (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Гойас
Желтая карточка
Б. Мендес
90'
+3
88'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
Гильерме
84'
Желтая карточка
А. Оливейра
83'
Замена
Винисиус
️️️️
Аллано
ГОЛ! 1:1!
Майкон
Пас отдал
Р. Аугусто
82'
Желтая карточка
Л. Вериссимо
80'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Л. Мана
67'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Жулиано
67'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Гильерме
Замена
Г. Силва
️️️️
Уэсли
55'
Желтая карточка
Л. Мана
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
33
Лео Мана
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
20
Жулиано
АП
36
Руан Оливейра
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
12
Гильерме
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
23
Tadeu
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
5
Мурильо
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
8
Майкон
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Биро
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Гойас
29
Ezequiel
ВР
43
Edu
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
30
Бруно Сантос
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
22
Apodi
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
4-1-3-2
1
Кассио
21
Биду
16
Каэтано
4
Вериссимо
33
Мана
20
Москардо
11
Ромеро
36
Оливейра
20
Жулиано
20
Уэсли
9
Алберто
4-2-2-3
2
Магиньо
5
Халтер
46
Фариас
26
Мело
12
Гильерме
40
10
Оливейра
2
Аллано
29
Оливейра
9
23
33
Мана
4
Мендес
4
Мендес
33
Мана
20
Жулиано
7
Аугусто
7
Аугусто
20
Жулиано
20
Уэсли
19
Силва
19
Силва
20
Уэсли
12
Гильерме
14
Гуццо
14
Гуццо
12
Гильерме
2
Аллано
7
Винисиус
7
Винисиус
2
Аллано
Остались в запасе
Коринтианс
Гойас
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
5
Мурильо
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
8
Майкон
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
9
Биро
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
29
Ezequiel
ВР
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
22
Apodi
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
5
Мурильо
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
8
Майкон
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
9
Биро
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Остались в запасе
29
Ezequiel
ВР
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
22
Apodi
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Коринтианс - Гойас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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