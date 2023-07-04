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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Коритиба
Гойас - Коритиба: обзор матча 04 июля 2023
Гойас
04.07.2023, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 2
Завершен
Коритиба
69'
V. Rodrigues
28'
А. Манга
43'
Б. Кушчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Коритиба
Желтая карточка
J. Palacios
90'
+5
Желтая карточка
Магиньо
90'
+4
Желтая карточка
Алессон
81'
80'
Желтая карточка
Л. Полли
70'
Желтая карточка
Р. Пиньо
Желтая карточка
Б. Мело
70'
ГОЛ! 1:2!
V. Rodrigues
69'
68'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
М. Морено
Замена
A.
️️️️
Гильерме
68'
Замена
V. Rodrigues
️️️️
M. Santos
68'
65'
Желтая карточка
Робсон
60'
Замена
Р. Пиньо
️️️️
З. Роберто
59'
Желтая карточка
Габриэл
Замена
E. Morelli
️️️️
В. Оливейра
52'
Желтая карточка
З. Рикардо
49'
Замена
P. Costa
️️️️
М. Пейшото
46'
Замена
J. Palacios
️️️️
Алессон
46'
45'
+5
Желтая карточка
Андрей
43'
ГОЛ! 0:2!
Б. Кушчевич
Пас отдал
М. Морено
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Манга
Пас отдал
Габриэл
11'
Желтая карточка
М. Бьянки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
6
Сандер
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
55
Зе Рикардо
ОП
12
Гильерме
ЦП
99
Матеус Пейшото
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Коритиба
22
Габриэл
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
7
Андрей
ОП
18
Матеус Бьянки
ЦП
10
Марселино Морено
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Гойас
4
Сидимар
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
18
Ariel
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
90
Philippe Costa
ЦФ
79
Lucas Emmanuel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
33
Jhonny Lucas
ЦФ
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
97
Ruan Assis
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
4-1-1-5
6
Сандер
26
Мело
5
Халтер
2
Магиньо
55
Зе Рикардо
12
Гильерме
23
29
Оливейра
98
77
Алессон
99
Пейшото
3-1-1-1-3
22
Габриэл
13
Кушчевич
55
83
7
Андрей
18
Бьянки
11
Манга
30
Робсон
99
Зе Роберто
10
Морено
77
Алессон
20
20
77
Алессон
29
Оливейра
40
40
29
Оливейра
98
30
30
98
99
Пейшото
90
90
99
Пейшото
12
Гильерме
22
22
12
Гильерме
10
Морено
21
Бочилия
21
Бочилия
10
Морено
99
Зе Роберто
9
Пиньо
9
Пиньо
99
Зе Роберто
Остались в запасе
Гойас
Коритиба
4
Сидимар
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
18
Ariel
ЦП
79
Lucas Emmanuel
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
33
Jhonny Lucas
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
27
Луан Полли
ВР
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
97
Ruan Assis
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
4
Сидимар
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
18
Ariel
ЦП
79
Lucas Emmanuel
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
33
Jhonny Lucas
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
97
Ruan Assis
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Гойас - Коритиба
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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