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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Форталеза
Гойас - Форталеза: обзор матча 06 августа 2023
Гойас
06.08.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Форталеза
53'
Т. Фигейреду (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Форталеза
90'
+7
Желтая карточка
D.
82'
Замена
Б. Пачеко
️️️️
Г. Эскобар
Замена
Х. Меритау
️️️️
А. Оливейра
81'
80'
Желтая карточка
Х. Мартин Лусеро
74'
Замена
D.
️️️️
Т. Фигейреду
64'
Замена
Х. Мартин Лусеро
️️️️
С. Ромеро
64'
Замена
I. Machuca
️️️️
Я. Пикачу
64'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Т. Почеттино
Замена
Аллано
️️️️
М. Баби
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Фигейреду
53'
Желтая карточка
E.
44'
Замена
E.
️️️️
Сидимар
34'
17'
Желтая карточка
А. Кайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
12
Гильерме
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Форталеза
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
7
Мариньо
ПВ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Гойас
43
Edu
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
22
Apodi
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Калебе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
4-2-2-3
5
Халтер
4
Сидимар
46
Фариас
2
Магиньо
12
Гильерме
40
7
Винисиус
10
Оливейра
23
17
Баби
29
Оливейра
4-3-1-3
2
Бритес
4
Тити
31
Эскобар
2
Фигейреду
22
Пикачу
8
Кайо
28
Аугусто
7
Мариньо
8
Почеттино
1
10
Ромеро
4
Сидимар
43
43
4
Сидимар
10
Оливейра
22
Меритау
22
Меритау
10
Оливейра
17
Баби
2
Аллано
2
Аллано
17
Баби
31
Эскобар
91
Пачеко
91
Пачеко
31
Эскобар
22
Пикачу
11
11
22
Пикачу
2
Фигейреду
23
23
2
Фигейреду
8
Почеттино
91
Гальярдо
91
Гальярдо
8
Почеттино
10
Ромеро
18
Лусеро
18
Лусеро
10
Ромеро
Остались в запасе
Гойас
Форталеза
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
22
Apodi
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
22
Apodi
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Остались в запасе
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Гойас - Форталеза
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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2
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2025.08.31 09:11
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