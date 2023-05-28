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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Гойас
Сан-Паулу - Гойас: обзор матча 28 мая 2023
Сан-Паулу
28.05.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Гойас
57'
П. Майя
90+1'
Давид
29'
Магиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Гойас
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Бастос
90'
+4
Желтая карточка
Б. Сантос
Замена
Д. Коста
️️️️
Рафинья
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Давид
90'
+1
86'
Замена
G. Novaes
️️️️
М. Пейшото
Замена
Давид
️️️️
Алиссон
85'
Желтая карточка
А. Франко
78'
Замена
В. Рато
️️️️
Лусиано
72'
Замена
М. Араухо
️️️️
Г. Невес
72'
68'
Замена
A.
️️️️
J. Palacios
68'
Замена
D. Gonçalves
️️️️
Алессон
68'
Замена
У. Фариас
️️️️
Сандер
ГОЛ! 1:1!
П. Майя
Пас отдал
Алиссон
57'
55'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
Диего
Желтая карточка
В. Рато
45'
+5
45'
+4
Желтая карточка
Л. Халтер
29'
ГОЛ! 0:1!
Магиньо
Пас отдал
Диего
23'
Желтая карточка
Диего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
25
Алиссон
ЛВ
8
Габриэль Невес
ОП
29
Пабло Майя
ОП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
20
Julián Palacios
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
6
Сандер
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Сан-Паулу
50
Юнг
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
7
Давид
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
9
Жуан
ЦФ
33
Луан
ЦФ
36
Патрик
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
Гойас
43
Edu
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
13
Luis Silva
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
2-2-2-4
23
Рафаэл
13
Рафинья
4
Бералдо
8
Невес
29
Майя
25
Алиссон
32
Пауло
9
Кальери
15
Франко
38
Паулиста
10
Лусиано
4-2-5
2
Диего
2
Магиньо
5
Халтер
26
Мело
20
30
Сантос
6
Сандер
99
Пейшото
23
77
Алессон
29
Оливейра
10
Лусиано
10
Рато
10
Рато
10
Лусиано
13
Рафинья
19
Коста
19
Коста
13
Рафинья
25
Алиссон
7
Давид
7
Давид
25
Алиссон
8
Невес
15
Араухо
15
Араухо
8
Невес
6
Сандер
46
Фариас
46
Фариас
6
Сандер
2
Диего
8
Бастос
8
Бастос
2
Диего
20
22
22
20
77
Алессон
13
13
77
Алессон
99
Пейшото
39
39
99
Пейшото
Остались в запасе
Сан-Паулу
Гойас
32
Себастьян Мендес
ОП
50
Юнг
ВР
34
Рай Рамос
ПЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
20
Родригиньо
ЦП
9
Жуан
ЦФ
33
Луан
ЦФ
36
Патрик
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
13
Luis Silva
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
50
Юнг
ВР
34
Рай Рамос
ПЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
20
Родригиньо
ЦП
9
Жуан
ЦФ
33
Луан
ЦФ
36
Патрик
ЦФ
Остались в запасе
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
13
Luis Silva
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Сан-Паулу - Гойас
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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