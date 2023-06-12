Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Флуминенсе
Гойас - Флуминенсе: обзор матча 12 июня 2023
Гойас
12.06.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 2
Завершен
Флуминенсе
45+1'
М. Пейшото (П)
86'
Алессон
2'
Г. Кано
47'
Лима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Флуминенсе
Замена
E.
️️️️
A.
87'
ГОЛ! 2:2!
Алессон
Пас отдал
Сандер
86'
83'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Леле
Замена
M. Santos
️️️️
E. Morelli
83'
78'
Замена
А. Жезус
️️️️
Г. Пирани
78'
Замена
Т. Сантос
️️️️
Г. Кано
69'
Желтая карточка
Д. Брас
68'
Замена
Д. Брас
️️️️
Нино
68'
Замена
Кено
️️️️
Мартинелли
Замена
Алессон
️️️️
Б. Сантос
64'
58'
Желтая карточка
Фабио
Желтая карточка
Гильерме
54'
47'
ГОЛ! 1:2!
Лима
Пас отдал
Д. Ариас
Замена
Гильерме
️️️️
В. Оливейра
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Пейшото
45'
+1
Желтая карточка
В. Оливейра
33'
18'
Желтая карточка
Г. Кано
Желтая карточка
З. Рикардо
17'
2'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кано
Пас отдал
Леле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
55
Зе Рикардо
ОП
30
Бруно Сантос
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
45
Лима
ПВ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
18
Леле
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Гойас
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
12
Гильерме
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
33
Jhonny Lucas
ЦФ
79
Lucas Emmanuel
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
28
Эскердинья
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
34
Эдиньо
ЦП
11
Исаак
ЦП
10
Джованни
ЦП
11
Алан
ЦФ
3
Luan
ЦФ
20
Кено
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
2-1-3-5
26
Мело
5
Халтер
55
Зе Рикардо
30
Сантос
40
20
29
Оливейра
6
Сандер
22
99
Пейшото
23
3-1-1-2-3
1
Фабио
23
Гуга
26
Маноэл
33
Нино
7
Андре
8
Мартинелли
45
Лима
11
Ариас
14
Кано
18
Леле
12
Пирани
22
43
43
22
29
Оливейра
12
Гильерме
12
Гильерме
29
Оливейра
40
98
98
40
30
Сантос
77
Алессон
77
Алессон
30
Сантос
33
Нино
44
Брас
44
Брас
33
Нино
14
Кано
21
Сантос
21
Сантос
14
Кано
8
Мартинелли
20
Кено
20
Кено
8
Мартинелли
18
Леле
9
Кеннеди
9
Кеннеди
18
Леле
12
Пирани
19
Жезус
19
Жезус
12
Пирани
Остались в запасе
Гойас
Флуминенсе
4
Сидимар
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
33
Jhonny Lucas
ЦФ
79
Lucas Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
22
Педро Ранхел
ВР
28
Эскердинья
ЦЗ
34
Эдиньо
ЦП
11
Исаак
ЦП
10
Джованни
ЦП
11
Алан
ЦФ
3
Luan
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
4
Сидимар
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
33
Jhonny Lucas
ЦФ
79
Lucas Emmanuel
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
28
Эскердинья
ЦЗ
34
Эдиньо
ЦП
11
Исаак
ЦП
10
Джованни
ЦП
11
Алан
ЦФ
3
Luan
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Гойас - Флуминенсе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
Новости команд
Все
Гойас
Флуминенсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Защитник клуба РПЛ перешел в команду бразильской Серии B
2025.01.10 10:57
Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку
2025.01.07 13:12
Агент Соуто оценил вероятность перехода 21-летнего бразильца в ЦСКА зимой
2022.12.09 08:56
В «Гойасе» отреагировали на новость об интересе ЦСКА к Соуто
2022.08.18 17:54
ЦСКА может подписать 20-летнего бразильца Соуто
2022.08.18 16:49
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+