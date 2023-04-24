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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Коринтианс
Гойас - Коринтианс: обзор матча 24 апреля 2023
Гойас
24.04.2023, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
3 : 1
Завершен
Коринтианс
31'
М. Пейшото
81'
Л. Халтер
90+4'
A.
17'
Р. Гедес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Коринтианс
ГОЛ! 3:1!
A.
90'
+4
90'
+1
Замена
А. Мораес
️️️️
Ф. Бальбуэна
Замена
J. Lucas
️️️️
J. Palacios
87'
Желтая карточка
Л. Халтер
84'
Желтая карточка
J. Palacios
82'
ГОЛ! 2:1!
Л. Халтер
Пас отдал
Сандер
81'
Замена
A.
️️️️
З. Рикардо
72'
Желтая карточка
З. Рикардо
68'
66'
Замена
Майкон
️️️️
Жулиано
66'
Замена
Паулиньо
️️️️
Ф. Вера
53'
Желтая карточка
Ф. Вера
46'
Замена
Рони
️️️️
Б. Мендес
Желтая карточка
М. Пейшото
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
М. Пейшото
Пас отдал
J. Palacios
31'
Желтая карточка
Б. Мело
26'
21'
Желтая карточка
Ф. Сантос
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гедес
Пас отдал
Ф. Вера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
40
Everton Morelli
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
55
Зе Рикардо
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
30
Кристиан Барлетта
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Лазаро
Гойас
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
12
Гильерме
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
90
Philippe Costa
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
33
Jhonny Lucas
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
5
Мурильо
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
70
Рони
ЦП
8
Майкон
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
20
Педро
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
3-3-1-4
26
Мело
2
Магиньо
2
Диего
40
20
55
Зе Рикардо
7
Винисиус
23
5
Халтер
6
Сандер
99
Пейшото
4-1-2-2-1
1
Кассио
2
Бальбуэна
4
Мендес
4
Жил
6
Сантос
15
Вера
37
Ду Кейрос
30
Барлетта
20
Жулиано
10
Гедес
9
Алберто
55
Зе Рикардо
22
22
55
Зе Рикардо
20
33
33
20
15
Вера
18
Паулиньо
18
Паулиньо
15
Вера
4
Мендес
70
Рони
70
Рони
4
Мендес
20
Жулиано
8
Майкон
8
Майкон
20
Жулиано
2
Бальбуэна
18
Мораес
18
Мораес
2
Бальбуэна
Остались в запасе
Гойас
Коринтианс
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
12
Гильерме
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
90
Philippe Costa
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
11
Анхел Ромеро
ЛВ
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЦЗ
5
Мурильо
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
20
Педро
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Лазаро
Остались в запасе
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
12
Гильерме
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
90
Philippe Costa
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
Остались в запасе
11
Анхел Ромеро
ЛВ
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЦЗ
5
Мурильо
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
20
Педро
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Фернандо Лазаро
Статистика матча Гойас - Коринтианс
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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