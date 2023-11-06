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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Гойас
Коритиба - Гойас: обзор матча 06 ноября 2023
Коритиба
06.11.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 1
Завершен
Гойас
70'
Р. Гуццо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Гойас
90'
+4
Желтая карточка
Аллано
Желтая карточка
Натанаэл
90'
+4
89'
Замена
Сидимар
️️️️
М. Баби
88'
Замена
Х. Меритау
️️️️
Р. Гуццо
Замена
Хесе
️️️️
M. Garcez de Jesus
83'
78'
Замена
В. Оливейра
️️️️
А. Оливейра
75'
Желтая карточка
Гильерме
Замена
Л. Барбоза
️️️️
B. Gomes
73'
Замена
Андрей
️️️️
Робсон
73'
70'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гуццо
64'
Желтая карточка
E. Morelli
56'
Замена
Диего
️️️️
Магиньо
Замена
С. Гомес
️️️️
В. Фариас
46'
Замена
D.
️️️️
М. Бьянки
46'
Желтая карточка
В. Фариас
27'
Желтая карточка
Энрике
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
8
Виллиан Фариас
(К)
ОП
18
Матеус Бьянки
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
12
Гильерме
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
23
Tadeu
(К)
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
7
Андрей
ОП
20
Gabriel Silva
ЦП
15
Франсержио
ЦП
19
Себастьян Гомес
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Edu
ЦФ
9
Diogo
ЦФ
Гойас
6
Сандер
ЛЗ
4
Сидимар
ЦЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
2-1-2-5
22
Габриэл
3
3
Энрике
8
Фариас
18
Бьянки
31
12
Луис
10
Морено
15
30
Робсон
2
Натанаэл
4-3-2-2
2
Магиньо
46
Фариас
5
Халтер
26
Мело
12
Гильерме
14
Гуццо
40
10
Оливейра
2
Аллано
17
Баби
23
30
Робсон
7
Андрей
7
Андрей
30
Робсон
8
Фариас
19
Гомес
19
Гомес
8
Фариас
31
10
Хесе
10
Хесе
31
15
21
Барбоза
21
Барбоза
15
18
Бьянки
9
9
18
Бьянки
17
Баби
4
Сидимар
4
Сидимар
17
Баби
2
Магиньо
2
Диего
2
Диего
2
Магиньо
14
Гуццо
22
Меритау
22
Меритау
14
Гуццо
10
Оливейра
29
Оливейра
29
Оливейра
10
Оливейра
Остались в запасе
Коритиба
Гойас
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
15
Франсержио
ЦП
9
Edu
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
6
Сандер
ЛЗ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
15
Франсержио
ЦП
9
Edu
ЦФ
Остались в запасе
6
Сандер
ЛЗ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Коритиба - Гойас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Коуто Перейра
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