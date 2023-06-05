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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Куяба
Гойас - Куяба: обзор матча 05 июня 2023
Гойас
05.06.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Куяба
54'
Дейверсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Куяба
Желтая карточка
Магиньо
90'
+4
83'
Замена
Аллисон
️️️️
Раниэле
83'
Замена
И. Питта
️️️️
Дейверсон
Желтая карточка
Гильерме
82'
Замена
Гильерме
️️️️
З. Рикардо
80'
73'
Замена
Рональд
️️️️
Денилсон
71'
Замена
Н. Куальята
️️️️
В. Силва
71'
Замена
Э. Негеба
️️️️
Д. Кафу
67'
Желтая карточка
Марллон
Замена
P. Costa
️️️️
G. Novaes
67'
Замена
A.
️️️️
Диего
59'
Замена
Алессон
️️️️
Винисиус
59'
54'
ГОЛ! 0:1!
Дейверсон
Пас отдал
А. Эмпереур
46'
Желтая карточка
M. Alexandre
18'
Желтая карточка
Раниэле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Сидимар
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
55
Зе Рикардо
ОП
20
Julián Palacios
ЦП
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
16
Рикельме
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
27
Денилсон
АП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Веллингтон Силва
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Гойас
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
18
Ariel
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
12
Гильерме
ЦП
90
Philippe Costa
ЦФ
33
Jhonny Lucas
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Куяба
3
Витао
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
8
Рональд
ОП
94
Эмерсон Негеба
ЦП
10
Пабло Кеппелини
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
4-1-1-1-4
26
Мело
2
Магиньо
4
Сидимар
2
Диего
55
Зе Рикардо
20
7
Винисиус
29
Оливейра
23
39
6
Сандер
2-1-2-1-4
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
14
Раниэле
16
Рикельме
88
Собрал
27
Денилсон
2
7
Кафу
11
Силва
16
Дейверсон
55
Зе Рикардо
12
Гильерме
12
Гильерме
55
Зе Рикардо
39
90
90
39
2
Диего
22
22
2
Диего
7
Винисиус
77
Алессон
77
Алессон
7
Винисиус
14
Раниэле
3
Аллисон
3
Аллисон
14
Раниэле
27
Денилсон
8
Рональд
8
Рональд
27
Денилсон
7
Кафу
94
Негеба
94
Негеба
7
Кафу
11
Силва
10
Куальята
10
Куальята
11
Силва
16
Дейверсон
9
Питта
9
Питта
16
Дейверсон
Остались в запасе
Гойас
Куяба
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
18
Ariel
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
33
Jhonny Lucas
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
3
Витао
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
10
Пабло Кеппелини
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
18
Ariel
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
33
Jhonny Lucas
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Остались в запасе
3
Витао
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
10
Пабло Кеппелини
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Гойас - Куяба
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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