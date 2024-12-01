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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Баия
Куяба - Баия: обзор матча 01 декабря 2024
Куяба
01.12.2024, воскресенье, 01:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 2
Завершен
Баия
16'
E.
37'
Адемир
84'
Л. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Баия
Желтая карточка
Д. Кафу
90'
Замена
D.
️️️️
M. Alexandre
90'
85'
Желтая карточка
Л. Родригес
84'
ГОЛ! 1:2!
Л. Родригес
Замена
Д. Кафу
️️️️
Клайсон
82'
Замена
Денилсон
️️️️
Ф. Собрал
82'
Желтая карточка
И. Питта
80'
Желтая карточка
Ф. Собрал
72'
72'
Замена
Тасиано
️️️️
Ж. Лукас
72'
Замена
Эвералдо
️️️️
Адемир
72'
Замена
С. Ариас
️️️️
Жилберто
Замена
R.
️️️️
M.
66'
46'
Замена
К. де Пена
️️️️
Э. Рибейро
46'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
А. Кайо
37'
ГОЛ! 1:1!
Адемир
Пас отдал
Ж. Лукас
Желтая карточка
M.
23'
ГОЛ! 1:0!
E.
Пас отдал
И. Питта
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
9
Исидро Питта
ЦФ
22
Max
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Баия
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
46
Лучано Джуба
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
31
Felipe Lopes
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
21
Railan
ЦП
20
David
ЦП
27
Денилсон
АП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Баия
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
16
Тасиано
ЦП
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
3-1-1-1-4
22
Вальтер
13
Рамон
33
Эмпереур
13
Марллон
30
Минейро
88
Собрал
29
Клайсон
9
Питта
2
11
22
3-3-2-2
31
Адриэл
12
Жилберто
4
Кану
3
10
Рибейро
8
Кайо
6
Лукас
7
Адемир
80
Каули
97
Родригес
46
Джуба
22
21
21
22
2
20
20
2
88
Собрал
27
Денилсон
27
Денилсон
88
Собрал
29
Клайсон
7
Кафу
7
Кафу
29
Клайсон
12
Жилберто
4
Ариас
4
Ариас
12
Жилберто
8
Кайо
5
Асеведо
5
Асеведо
8
Кайо
6
Лукас
16
Тасиано
16
Тасиано
6
Лукас
10
Рибейро
14
де Пена
14
де Пена
10
Рибейро
7
Адемир
27
Эвералдо
27
Эвералдо
7
Адемир
Остались в запасе
Куяба
Баия
14
Матеус Пасинато
ВР
31
Felipe Lopes
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
Главный тренер
Тони Оливейра
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
31
Felipe Lopes
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
Остались в запасе
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Куяба - Баия
4
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
8
Офсайды
5
1
Количество передач
403
511
Сейвы
1
0
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.6
1
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
David Lacerda,
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
Новости команд
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