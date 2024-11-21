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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Фламенго
Куяба - Фламенго: обзор матча 21 ноября 2024
Куяба
21.11.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
1 : 2
Завершен
Фламенго
59'
Д. Ласерда
90+3'
М. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Фламенго
90'
+6
Желтая карточка
М. Гонсалвеш
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
М. Гонсалвеш
Пас отдал
Микаэл
Желтая карточка
Л. Минейро
90'
89'
Желтая карточка
Эвертон
Замена
D.
️️️️
Рамон
88'
Замена
Л. Минейро
️️️️
Ф. Аугусто
75'
Замена
Г. Сауэр
️️️️
Клайсон
66'
Замена
И. Питта
️️️️
Денилсон
65'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ласерда
Пас отдал
Клайсон
59'
58'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
Айртон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
27
Денилсон
АП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
27
Бруно Энрике
(К)
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Эвертон
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Railan
ЦП
20
David
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
22
Max
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
Фламенго
49
Dyogo
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
41
Da Mata
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
51
Daniel Sales
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
55
Caio Vinicius
ЦП
42
Fabiano
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
19
Guilherme
ЦФ
16
Шола Огундана
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Вальтер
13
Рамон
34
Алвес
33
Эмпереур
13
Марллон
6
Аугусто
88
Собрал
29
Клайсон
27
Денилсон
97
Ласерда
2
3-3-2-2
1
Росси
26
Сандро
15
Бруно
4
Перейра
43
Уэсли
5
Пульгар
6
Айртон
7
Эвертон
24
Алькарас
30
Микаэл
27
Энрике
6
Аугусто
30
Минейро
30
Минейро
6
Аугусто
13
Рамон
20
20
13
Рамон
29
Клайсон
7
Сауэр
7
Сауэр
29
Клайсон
27
Денилсон
9
Питта
9
Питта
27
Денилсон
6
Айртон
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
6
Айртон
Остались в запасе
Куяба
Фламенго
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
21
Railan
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
22
Max
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
99
Лорран Перейра
АП
49
Dyogo
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
41
Da Mata
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
51
Daniel Sales
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
55
Caio Vinicius
ЦП
42
Fabiano
ЦП
19
Guilherme
ЦФ
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
21
Railan
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
22
Max
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
Остались в запасе
99
Лорран Перейра
АП
49
Dyogo
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
41
Da Mata
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
51
Daniel Sales
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
55
Caio Vinicius
ЦП
42
Fabiano
ЦП
19
Guilherme
ЦФ
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Куяба - Фламенго
1
2
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
6
10
Офсайды
1
2
Количество передач
293
513
Сейвы
5
2
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
0.39
1.97
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Edina Alves Batista, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
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Куяба
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