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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Брагантино
Гойас - Брагантино: обзор матча 03 ноября 2023
Гойас
03.11.2023, пятница, 00:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
0 : 2
Завершен
Брагантино
45'
Т. Борбас
90'
T.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Брагантино
Желтая карточка
J. Palacios
90'
+4
90'
ГОЛ! 0:2!
T.
Пас отдал
Л. Кандидо
89'
Желтая карточка
Соррисо
81'
Замена
T.
️️️️
Т. Борбас
81'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Ж. Силва
Замена
A.
️️️️
Магиньо
79'
77'
Желтая карточка
Клейтон
Замена
Сандер
️️️️
У. Фариас
68'
Замена
Алессон
️️️️
Винисиус
68'
68'
Замена
Витиньо
️️️️
Хелиньо
65'
Желтая карточка
Ж. Силва
Желтая карточка
У. Фариас
60'
60'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Э. Саша
Замена
J. Palacios
️️️️
В. Оливейра
57'
Желтая карточка
Л. Халтер
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Т. Борбас
Пас отдал
Хелиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
2
Аллано
ЛВ
12
Гильерме
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
23
Tadeu
(К)
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лео Ортис
(К)
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Гойас
6
Сандер
ЛЗ
14
Mina
ЦЗ
20
Julián Palacios
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
33
Talisson
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
31
Raul
ЦФ
4-2-2-3
5
Халтер
4
Сидимар
46
Фариас
2
Магиньо
12
Гильерме
40
2
Аллано
7
Винисиус
29
Оливейра
17
Баби
23
4-1-1-2-2
1
Клейтон
34
Уртадо
3
Реалпе
3
Ортис
29
Капишаба
25
Силва
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
30
Москера
18
Борбас
8
Саша
46
Фариас
6
Сандер
6
Сандер
46
Фариас
29
Оливейра
20
20
29
Оливейра
2
Магиньо
22
22
2
Магиньо
7
Винисиус
77
Алессон
77
Алессон
7
Винисиус
25
Силва
36
Кандидо
36
Кандидо
25
Силва
8
Саша
35
Фернандес
35
Фернандес
8
Саша
18
Борбас
33
33
18
Борбас
11
Хелиньо
28
Витиньо
28
Витиньо
11
Хелиньо
Остались в запасе
Гойас
Брагантино
14
Mina
ЦЗ
22
Хигор Меритау
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
30
Лукао
ВР
30
Луан Патрик
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
7
Соррисо
ЛВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
14
Mina
ЦЗ
22
Хигор Меритау
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
30
Луан Патрик
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
7
Соррисо
ЛВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Гойас - Брагантино
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Estádio da Serrinha, Goiania
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