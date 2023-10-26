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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Гойас
Флуминенсе - Гойас: обзор матча 26 октября 2023
Флуминенсе
26.10.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
5 : 3
Завершен
Гойас
17'
Ф. Мело
37'
Д. Ариас
47'
Д. Ариас
53'
Кено (П)
63'
Кено
5'
Аллано
13'
М. Баби
69'
J. Palacios
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Гойас
Желтая карточка
Андре
90'
85'
Желтая карточка
Х. Меритау
Замена
Д. Брас
️️️️
Г. Кано
85'
Замена
Леле
️️️️
Кено
85'
83'
Замена
Сандер
️️️️
У. Фариас
69'
ГОЛ! 5:3!
J. Palacios
Пас отдал
Алессон
68'
Замена
V. Rodrigues
️️️️
E. Morelli
Желтая карточка
Гансо
67'
Замена
Александер
️️️️
Гансо
67'
ГОЛ! 5:2!
Кено
Пас отдал
Гансо
63'
58'
Замена
Алессон
️️️️
Аллано
58'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
В. Оливейра
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Кено
53'
Желтая карточка
Г. Кано
52'
51'
Желтая карточка
J. Palacios
ГОЛ! 3:2!
Д. Ариас
Пас отдал
Д. Барбоза
47'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Марсело
46'
46'
Замена
Х. Меритау
️️️️
Гильерме
ГОЛ! 2:2!
Д. Ариас
Пас отдал
Кено
37'
Замена
Лима
️️️️
Ф. Мело
32'
Желтая карточка
Марлон
26'
19'
Желтая карточка
Гильерме
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мело
Пас отдал
Гансо
17'
13'
ГОЛ! 0:2!
М. Баби
Пас отдал
Гильерме
5'
ГОЛ! 0:1!
Аллано
Пас отдал
T.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Сидимар
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
40
Everton Morelli
ЦП
12
Гильерме
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
5
Александер
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
45
Лима
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
10
Джованни
ПВ
18
Леле
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
Гойас
6
Сандер
ЛЗ
14
Mina
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Фабио
12
Марсело
4
Марлон
2
Хавьер
30
Мело
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
14
Кано
20
Кено
4-3-1-3
2
Магиньо
4
Сидимар
46
Фариас
26
Мело
40
12
Гильерме
20
2
Аллано
29
Оливейра
17
Баби
23
12
Марсело
16
Барбоза
16
Барбоза
12
Марсело
14
Кано
44
Брас
44
Брас
14
Кано
10
Гансо
5
Александер
5
Александер
10
Гансо
30
Мело
45
Лима
45
Лима
30
Мело
20
Кено
18
Леле
18
Леле
20
Кено
46
Фариас
6
Сандер
6
Сандер
46
Фариас
40
30
30
40
29
Оливейра
14
Гуццо
14
Гуццо
29
Оливейра
12
Гильерме
22
Меритау
22
Меритау
12
Гильерме
2
Аллано
77
Алессон
77
Алессон
2
Аллано
Остались в запасе
Флуминенсе
Гойас
22
Педро Ранхел
ВР
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
14
Mina
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
Остались в запасе
14
Mina
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Флуминенсе - Гойас
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
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