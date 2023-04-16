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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Гойас
Атлетико Паранаэнсе - Гойас: обзор матча 16 апреля 2023
Атлетико Паранаэнсе
16.04.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 1 тур
2 : 0
Завершен
Гойас
36'
П. Энрике
58'
Кристиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Гойас
90'
+5
Желтая карточка
J. Lucas
Желтая карточка
Пабло
90'
+4
83'
Желтая карточка
Б. Мело
Замена
В. Роке
️️️️
В. Буэно
82'
Замена
Т. Андраде
️️️️
Л. Читтадини
82'
Замена
Р. Саторно
️️️️
Ромуло
76'
Замена
Эрик
️️️️
У. Моура
75'
ГОЛ! 2:0!
Кристиан
Пас отдал
Пабло
58'
Замена
З. Ивалдо
️️️️
П. Энрике
46'
ГОЛ! 1:0!
П. Энрике
Пас отдал
Пабло
36'
30'
Замена
В. Оливейра
️️️️
D. Gonçalves
22'
Желтая карточка
Сидимар
Желтая карточка
П. Энрике
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
18
Кристиан
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Сидимар
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Атлетико Паранаэнсе
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Фернандо
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
87
Daniel Martins
ЦП
14
Эрик
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
27
Зе Ивалдо
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
7
Рейналдо Саторно
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Гойас
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
12
Гильерме
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
33
Jhonny Lucas
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
4-1-3-2
24
Бенто
13
Энрике
5
Энрике
44
Хелено
22
Мадсон
5
Моура
18
Кристиан
18
Читтадини
15
Буэно
92
Пабло
40
Ромуло
4-1-4
2
Диего
2
Магиньо
4
Сидимар
26
Мело
7
Винисиус
23
13
6
Сандер
99
Пейшото
5
Моура
14
Эрик
14
Эрик
5
Моура
5
Энрике
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
5
Энрике
15
Буэно
9
Роке
9
Роке
15
Буэно
40
Ромуло
7
Саторно
7
Саторно
40
Ромуло
18
Читтадини
11
Андраде
11
Андраде
18
Читтадини
13
29
Оливейра
29
Оливейра
13
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Гойас
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Фернандо
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
87
Daniel Martins
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
24
Лео Линк
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
12
Гильерме
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
33
Jhonny Lucas
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Фернандо
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
87
Daniel Martins
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
24
Лео Линк
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Остались в запасе
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
12
Гильерме
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
33
Jhonny Lucas
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Гойас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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