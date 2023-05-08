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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Палмейрас
Гойас - Палмейрас: обзор матча 08 мая 2023
Гойас
08.05.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 4 тур
0 : 5
Завершен
Палмейрас
10'
Артур
48'
Сидимар (АГ)
78'
Р. Вейга
83'
Эндрик
90'
Дуду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Палмейрас
90'
ГОЛ! 0:5!
Дуду
Пас отдал
Х. Пикерес
83'
ГОЛ! 0:4!
Эндрик
Пас отдал
Х. Пикерес
Замена
Алессон
️️️️
З. Рикардо
82'
79'
Замена
Д. Джон
️️️️
Р. Вейга
78'
ГОЛ! 0:3!
Р. Вейга
76'
Желтая карточка
Эндрик
72'
Желтая карточка
Г. Гомес
71'
Замена
Фабиньо
️️️️
З. Рафаэль
Желтая карточка
Диего
70'
69'
Желтая карточка
З. Рафаэль
67'
Желтая карточка
Х. Пикерес
66'
Замена
Р. Риос
️️️️
Г. Менино
65'
Замена
Гарсия
️️️️
Майке
65'
Замена
Эндрик
️️️️
Рони
Замена
A.
️️️️
М. Пейшото
59'
Замена
D. Gonçalves
️️️️
Винисиус
59'
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Сидимар
45'
+5
Желтая карточка
Р. Вейга
Замена
Сидимар
️️️️
Гильерме
43'
Красная карточка
Л. Халтер
41'
25'
Желтая карточка
Майке
Желтая карточка
Б. Мело
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
Артур
Пас отдал
З. Рафаэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
12
Гильерме
ЦП
55
Зе Рикардо
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
99
Матеус Пейшото
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Гойас
4
Сидимар
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
90
Philippe Costa
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ЦП
14
Джон Джон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
5
Ричард Риос
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
2-4-1-4
26
Мело
2
Диего
12
Гильерме
40
20
55
Зе Рикардо
7
Винисиус
99
Пейшото
6
Сандер
5
Халтер
88
4-2-3-1
1
Вевертон
12
Майке
15
Гомес
13
Луан
22
Пикерес
25
Менино
93
Зе Рафаэль
37
Артур
23
Вейга
33
Рони
92
Дуду
12
Гильерме
4
Сидимар
4
Сидимар
12
Гильерме
99
Пейшото
22
22
99
Пейшото
7
Винисиус
13
13
7
Винисиус
55
Зе Рикардо
77
Алессон
77
Алессон
55
Зе Рикардо
93
Зе Рафаэль
5
Фабиньо
5
Фабиньо
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
14
Джон Джон
14
Джон Джон
23
Вейга
12
Майке
2
Гарсия
2
Гарсия
12
Майке
25
Менино
5
Риос
5
Риос
25
Менино
33
Рони
9
Эндрик
9
Эндрик
33
Рони
Остались в запасе
Гойас
Палмейрас
43
Edu
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
90
Philippe Costa
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
77
Брено Лопес
ПВ
11
Giovani
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
43
Edu
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
90
Philippe Costa
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
77
Брено Лопес
ПВ
11
Giovani
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Гойас - Палмейрас
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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Гойас
Палмейрас
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
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