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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Фламенго
Гойас - Фламенго: обзор матча 21 сентября 2023
Гойас
21.09.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
0 : 0
Завершен
Фламенго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Фламенго
90'
+4
Желтая карточка
И. Жезус
87'
Желтая карточка
Б. Энрике
Желтая карточка
J. Palacios
85'
83'
Замена
Эвертон
️️️️
Жерсон
Замена
Алессон
️️️️
L. Oyama
82'
72'
Желтая карточка
Ф. Бруно
72'
Замена
И. Жезус
️️️️
В. Уго
Замена
Винисиус
️️️️
Аллано
71'
Замена
D. Damasceno
️️️️
М. Баби
66'
Замена
V. Rodrigues
️️️️
Гильерме
66'
Замена
J. Palacios
️️️️
А. Оливейра
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
40
Everton Morelli
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
12
Гильерме
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
23
Tadeu
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Гойас
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
30
Бруно Сантос
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
77
Алессон
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
49
Denzel Damasceno
ЦФ
Фламенго
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
39
José Welinton
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
7
Эвертон
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
37
Petterson
ЦФ
9
Pedrinho
ЦФ
4-3-2-2
26
Мело
46
Фариас
5
Халтер
2
Магиньо
40
5
12
Гильерме
2
Аллано
10
Оливейра
17
Баби
23
4-3-2-1
1
Росси
2
Матеузиньо
15
Бруно
23
Пабло
6
Айртон
29
Майя
8
Жерсон
10
Рибейро
30
Уго
27
Энрике
9
Педро
12
Гильерме
30
30
12
Гильерме
10
Оливейра
20
20
10
Оливейра
2
Аллано
7
Винисиус
7
Винисиус
2
Аллано
5
77
Алессон
77
Алессон
5
17
Баби
49
49
17
Баби
30
Уго
6
Жезус
6
Жезус
30
Уго
8
Жерсон
7
Эвертон
7
Эвертон
8
Жерсон
Остались в запасе
Гойас
Фламенго
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
99
Лорран Перейра
АП
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
39
José Welinton
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
37
Petterson
ЦФ
9
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Остались в запасе
99
Лорран Перейра
АП
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
39
José Welinton
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
37
Petterson
ЦФ
9
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Гойас - Фламенго
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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