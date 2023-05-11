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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Гойас
Фламенго - Гойас: обзор матча 11 мая 2023
Фламенго
11.05.2023, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
Гойас
8'
Педро (П)
49'
Э. Рибейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Гойас
83'
Замена
D. Gonçalves
️️️️
J. Palacios
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
Эвертон
83'
71'
Замена
Алессон
️️️️
Винисиус
Замена
Д. Луис
️️️️
Айртон
68'
Замена
М. Франка
️️️️
Э. Рибейро
68'
Замена
А. Видаль
️️️️
Э. Пульгар
68'
61'
Замена
В. Оливейра
️️️️
E. Morelli
ГОЛ! 2:0!
Э. Рибейро
Пас отдал
Эвертон
49'
42'
Желтая карточка
Винисиус
Замена
Б. Энрике
️️️️
Педро
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Педро
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
6
Айртон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
30
Виктор Уго
АП
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Гойас
4
Сидимар
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
40
Everton Morelli
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
55
Зе Рикардо
ЦП
6
Сандер
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Фламенго
23
Сантос
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Игор Жезус
ЦП
26
Матеус Франка
АП
7
Мариньо
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
Гойас
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
90
Philippe Costa
ЦФ
3-1-2-1-2
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
5
Пульгар
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
30
Уго
9
Педро
7
Эвертон
3-3-1-3
2
Магиньо
43
4
Сидимар
40
20
55
Зе Рикардо
7
Винисиус
99
Пейшото
88
6
Сандер
6
Айртон
4
Луис
4
Луис
6
Айртон
5
Пульгар
23
Видаль
23
Видаль
5
Пульгар
10
Рибейро
26
Франка
26
Франка
10
Рибейро
9
Педро
27
Энрике
27
Энрике
9
Педро
7
Эвертон
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
7
Эвертон
20
13
13
20
40
29
Оливейра
29
Оливейра
40
7
Винисиус
77
Алессон
77
Алессон
7
Винисиус
Остались в запасе
Фламенго
Гойас
23
Сантос
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ЦП
7
Мариньо
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
90
Philippe Costa
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ЦП
7
Мариньо
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
Остались в запасе
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
90
Philippe Costa
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Фламенго - Гойас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
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