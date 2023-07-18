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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Атлетико Минейро
Гойас - Атлетико Минейро: обзор матча 18 июля 2023
Гойас
18.07.2023, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Атлетико Минейро
Желтая карточка
Аллано
90'
+8
Замена
М. Пейшото
️️️️
А. Оливейра
90'
+7
Желтая карточка
Л. Халтер
90'
+5
90'
+2
Красная карточка
Г. Арана
90'
+2
Желтая карточка
Э. Варгас
84'
Желтая карточка
А. Франко
74'
Замена
Патрик
️️️️
И. Гомес
74'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Паулиньо
Желтая карточка
D. Gonçalves
73'
73'
Желтая карточка
Жемерсон
Желтая карточка
Б. Мело
67'
Замена
V. Rodrigues
️️️️
Винисиус
66'
Замена
Аллано
️️️️
L. Oyama
66'
61'
Замена
Педриньо
️️️️
Эденилсон
57'
Желтая карточка
И. Рабельо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
6
Сандер
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
40
Everton Morelli
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
23
Tadeu
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
88
Эденилсон
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Гойас
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
10
Педриньо
ЦП
8
Патрик
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
42
Каду
ЦФ
4-2-2-3
6
Сандер
26
Мело
5
Халтер
2
Магиньо
40
5
7
Винисиус
10
Оливейра
29
Оливейра
9
23
4-1-3-2
22
Эверсон
20
Саравия
21
Жемерсон
13
Арана
21
Рабельо
94
Отавио
88
Эденилсон
21
Франко
17
Гомес
7
Халк
10
Паулиньо
7
Винисиус
30
30
7
Винисиус
5
2
Аллано
2
Аллано
5
10
Оливейра
99
Пейшото
99
Пейшото
10
Оливейра
88
Эденилсон
10
Педриньо
10
Педриньо
88
Эденилсон
17
Гомес
8
Патрик
8
Патрик
17
Гомес
10
Паулиньо
11
Варгас
11
Варгас
10
Паулиньо
Остались в запасе
Гойас
Атлетико Минейро
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
8
Рубенс
ЛЗ
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Гойас - Атлетико Минейро
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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Гойас
Атлетико Минейро
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
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