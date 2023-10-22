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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Гойас
Куяба - Гойас: обзор матча 22 октября 2023
Куяба
22.10.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Гойас
46'
Клайсон
45+8'
Гильерме (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Гойас
90'
+1
Желтая карточка
T.
82'
Замена
V. Rodrigues
️️️️
Х. Меритау
Замена
Рональд
️️️️
Ф. Собрал
74'
73'
Замена
Винисиус
️️️️
Аллано
73'
Замена
Сандер
️️️️
J. Palacios
72'
Желтая карточка
Р. Гуццо
62'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
E. Morelli
Замена
Денилсон
️️️️
Л. Минейро
57'
Замена
В. Силва
️️️️
Клайсон
57'
ГОЛ! 1:1!
Клайсон
Пас отдал
И. Питта
46'
Замена
И. Питта
️️️️
Д. Ласерда
46'
45'
+8
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Гильерме
35'
Желтая карточка
E. Morelli
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
14
Раниэле
ОП
29
Клайсон
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
22
Хигор Меритау
ЦП
12
Гильерме
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
8
Рональд
ОП
55
Calebe
ЦП
27
Денилсон
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
9
Исидро Питта
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Гойас
6
Сандер
ЛЗ
14
Mina
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Luís Oyama
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
3-2-2-3
22
Вальтер
16
Рикельме
13
Марллон
33
Эмпереур
30
Минейро
14
Раниэле
29
Клайсон
88
Собрал
16
Дейверсон
97
Ласерда
2
4-4-1-2
2
Магиньо
46
Фариас
4
Сидимар
26
Мело
12
Гильерме
40
20
22
Меритау
2
Аллано
9
23
88
Собрал
8
Рональд
8
Рональд
88
Собрал
30
Минейро
27
Денилсон
27
Денилсон
30
Минейро
29
Клайсон
11
Силва
11
Силва
29
Клайсон
97
Ласерда
9
Питта
9
Питта
97
Ласерда
20
6
Сандер
6
Сандер
20
40
14
Гуццо
14
Гуццо
40
22
Меритау
30
30
22
Меритау
2
Аллано
7
Винисиус
7
Винисиус
2
Аллано
Остались в запасе
Куяба
Гойас
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
14
Mina
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Остались в запасе
14
Mina
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Куяба - Гойас
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
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15 февраля
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