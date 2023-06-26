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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Гойас
Брагантино - Гойас: обзор матча 26 июня 2023
Брагантино
26.06.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
2 : 0
Завершен
Гойас
7'
Э. Саша
45+2'
Соррисо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Гойас
Замена
Н. Камарго
️️️️
М. Фернандес
79'
Замена
Гилерме
️️️️
Ж. Капишаба
79'
75'
Замена
V. Rodrigues
️️️️
E. Morelli
75'
Замена
Алессон
️️️️
J. Palacios
64'
Желтая карточка
Б. Мело
62'
Замена
Б. Сантос
️️️️
Магиньо
Замена
Адерлан
️️️️
Ж. Силва
57'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Э. Саша
57'
Замена
Густавиньо
️️️️
Рамирес
57'
Желтая карточка
Витиньо
51'
Желтая карточка
Ж. Силва
50'
46'
Замена
M. Santos
️️️️
A.
ГОЛ! 2:0!
Соррисо
Пас отдал
Витиньо
45'
+2
36'
Желтая карточка
Магиньо
ГОЛ! 1:0!
Э. Саша
Пас отдал
Рамирес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Рамирес
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
6
Сандер
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
55
Зе Рикардо
ОП
40
Everton Morelli
ЦП
12
Гильерме
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
46
Густаво Энрике
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
41
Джонни
ПЗ
55
Эвертон
ЛВ
48
Натан Камарго
ОП
22
Густавиньо
АП
25
Бруно Пракседес
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Гойас
46
Уго Фариас
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
18
Ariel
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
79
Lucas Emmanuel
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Клейтон
29
Капишаба
30
Патрик
3
Сантос
25
Силва
35
Фернандес
30
Эвангелиста
7
Рамирес
7
Соррисо
28
Витиньо
8
Саша
4-1-3-3
2
Магиньо
26
Мело
5
Халтер
6
Сандер
55
Зе Рикардо
40
12
Гильерме
20
99
Пейшото
22
23
29
Капишаба
31
Гилерме
31
Гилерме
29
Капишаба
25
Силва
13
Адерлан
13
Адерлан
25
Силва
35
Фернандес
48
Камарго
48
Камарго
35
Фернандес
7
Рамирес
22
Густавиньо
22
Густавиньо
7
Рамирес
8
Саша
18
Борбас
18
Борбас
8
Саша
2
Магиньо
30
Сантос
30
Сантос
2
Магиньо
40
30
30
40
20
77
Алессон
77
Алессон
20
22
98
98
22
Остались в запасе
Брагантино
Гойас
30
Лукао
ВР
46
Густаво Энрике
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
41
Джонни
ПЗ
25
Бруно Пракседес
АП
55
Эвертон
ЛВ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
46
Уго Фариас
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
18
Ariel
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
79
Lucas Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
46
Густаво Энрике
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
41
Джонни
ПЗ
25
Бруно Пракседес
АП
55
Эвертон
ЛВ
9
Алеррандро
ЦФ
Остались в запасе
46
Уго Фариас
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
18
Ariel
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
79
Lucas Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Брагантино - Гойас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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