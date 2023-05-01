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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Гойас
Интернасьонал - Гойас: обзор матча 01 мая 2023
Интернасьонал
01.05.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Гойас
52'
К. де Пена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Гойас
Желтая карточка
Алемао
90'
+7
89'
Замена
Гильерме
️️️️
E. Morelli
81'
Замена
A.
️️️️
М. Пейшото
Желтая карточка
Г. Меркадо
73'
Замена
И. Гомес
️️️️
Ф. Бустос
65'
Замена
Алемао
️️️️
Л. Адриано
64'
64'
Замена
D. Gonçalves
️️️️
J. Palacios
62'
Вторая желтая
Магиньо
61'
Желтая карточка
Магиньо
Желтая карточка
А. Патрик
58'
ГОЛ! 1:0!
К. де Пена
52'
Замена
А. Патрик
️️️️
М. Диас
46'
Желтая карточка
К. де Пена
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
12
Джон
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
6
Матеус Диас
ЦП
18
Маурисио
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
55
Зе Рикардо
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Интернасьонал
36
Тауан Лара
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
38
Жеан Диас
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Алан Патрик
АП
9
Алемао
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
18
Габриэл Баррос
ЦФ
Гойас
46
Уго Фариас
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
12
Гильерме
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
33
Jhonny Lucas
ЦФ
4-2-2-2
12
Джон
6
Рене
44
Витао
25
Меркадо
14
Бустос
5
Кардозо
6
Диас
14
де Пена
18
Маурисио
4
Адриано
7
Энрике
3-3-1-4
2
Диего
2
Магиньо
26
Мело
55
Зе Рикардо
40
20
7
Винисиус
5
Халтер
6
Сандер
99
Пейшото
23
14
Бустос
3
Гомес
3
Гомес
14
Бустос
6
Диас
10
Патрик
10
Патрик
6
Диас
4
Адриано
9
Алемао
9
Алемао
4
Адриано
40
12
Гильерме
12
Гильерме
40
99
Пейшото
22
22
99
Пейшото
20
13
13
20
Остались в запасе
Интернасьонал
Гойас
36
Тауан Лара
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
38
Жеан Диас
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
18
Габриэл Баррос
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
46
Уго Фариас
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
33
Jhonny Lucas
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
36
Тауан Лара
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
38
Жеан Диас
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
18
Габриэл Баррос
ЦФ
Остались в запасе
46
Уго Фариас
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
33
Jhonny Lucas
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Интернасьонал - Гойас
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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