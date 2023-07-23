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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Гойас
Крузейро - Гойас: обзор матча 23 июля 2023
Крузейро
23.07.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Гойас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Гойас
90'
+7
Желтая карточка
Аллано
Желтая карточка
Б. Родригес
90'
+7
90'
+1
Желтая карточка
У. Фариас
Замена
S.
️️️️
М. Витал
87'
Желтая карточка
Л. Кастан
84'
82'
Замена
У. Фариас
️️️️
Винисиус
Замена
H. Dourado
️️️️
Жилберто
78'
Желтая карточка
Жилберто
77'
Замена
P. Vitor
️️️️
Уэсли
70'
Замена
Н. Моура
️️️️
М. Хусса
70'
57'
Замена
Аллано
️️️️
А. Оливейра
57'
Замена
Х. Меритау
️️️️
Гильерме
52'
Желтая карточка
Сандер
Замена
Валлисон
️️️️
Л. Оливейра
46'
45'
+5
Желтая карточка
В. Оливейра
Желтая карточка
Р. Кабрал
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
21
Уэсли
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
36
Филипе Машадо
ОП
10
Матеус Витал
АП
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Гойас
6
Сандер
ЛЗ
4
Сидимар
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
40
Everton Morelli
ЦП
12
Гильерме
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
23
Tadeu
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
25
Нето Моура
ЦП
80
Валлисон
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
99
Henrique Dourado
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Гойас
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
30
Бруно Сантос
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
4-2-3-1
1
Кабрал
23
Марлон
2
Оливейра
4
Кастан
12
Вилльям
5
Хусса
36
Машадо
21
Уэсли
10
Витал
9
Родригес
9
Жилберто
4-2-2-3
2
Магиньо
4
Сидимар
5
Халтер
6
Сандер
40
12
Гильерме
10
Оливейра
7
Винисиус
29
Оливейра
9
23
5
Хусса
25
Моура
25
Моура
5
Хусса
2
Оливейра
80
Валлисон
80
Валлисон
2
Оливейра
21
Уэсли
7
7
21
Уэсли
9
Жилберто
99
99
9
Жилберто
10
Витал
33
33
10
Витал
7
Винисиус
46
Фариас
46
Фариас
7
Винисиус
12
Гильерме
22
Меритау
22
Меритау
12
Гильерме
10
Оливейра
2
Аллано
2
Аллано
10
Оливейра
Остались в запасе
Крузейро
Гойас
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Остались в запасе
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Крузейро - Гойас
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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Крузейро
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Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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