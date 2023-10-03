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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Гойас
Ботафого - Гойас: обзор матча 03 октября 2023
Ботафого
03.10.2023, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Гойас
52'
Тикиньо
27'
Л. Халтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Гойас
Замена
Л. Ди Пласидо
️️️️
Ч. Че
90'
+7
90'
+3
Желтая карточка
Магиньо
90'
+3
Желтая карточка
Л. Халтер
89'
Замена
A.
️️️️
Аллано
89'
Замена
М. Баби
️️️️
В. Оливейра
Желтая карточка
Тикиньо
87'
Замена
М. Сеговия
️️️️
В. Са
81'
77'
Замена
Алессон
️️️️
А. Оливейра
Желтая карточка
В. Са
75'
65'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
Гильерме
ГОЛ! 1:1!
Тикиньо
Пас отдал
Л. Энрике
52'
Желтая карточка
Д. Коста
50'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Габриэл
46'
Замена
Тикиньо
️️️️
Ж. Сантос
46'
45'
+1
Желтая карточка
E. Morelli
27'
ГОЛ! 0:1!
Л. Халтер
Пас отдал
Гильерме
15'
Желтая карточка
Аллано
Желтая карточка
Л. Перри
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Габриэл
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
3
Че Че
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
40
Everton Morelli
ЦП
12
Гильерме
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
23
Tadeu
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
9
Тикиньо
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Гойас
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
2-1-1-2-5
16
Уго
31
Куэста
17
Фрейтас
18
Габриэл
27
Са
33
Карлос Эдуардо
20
Перри
34
Адриэлсон
7
Сантос
19
Коста
3
Че Че
4-2-2-3
2
Магиньо
5
Халтер
46
Фариас
26
Мело
40
12
Гильерме
10
Оливейра
2
Аллано
29
Оливейра
9
23
3
Че Че
24
Ди Пласидо
24
Ди Пласидо
3
Че Че
27
Са
7
Сеговия
7
Сеговия
27
Са
18
Габриэл
11
Энрике
11
Энрике
18
Габриэл
7
Сантос
9
Тикиньо
9
Тикиньо
7
Сантос
12
Гильерме
14
Гуццо
14
Гуццо
12
Гильерме
2
Аллано
22
22
2
Аллано
10
Оливейра
77
Алессон
77
Алессон
10
Оливейра
29
Оливейра
17
Баби
17
Баби
29
Оливейра
Остались в запасе
Ботафого
Гойас
25
Роберто Фернандес
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Остались в запасе
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Ботафого - Гойас
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
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