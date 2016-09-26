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Экс-игрок ЦСКА Карвальо может завершить карьеру

26 сентября 2016, 09:07
7

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо в ближайшее время может завершить профессиональную карьеру. 33-летний футболист объявил о своем уходе из «Гойаса», выступающем во втором бразильском дивизионе.

«Я хотел бы поблагодарить «Гойас» за все то, что он сделал для меня. Сегодня заканчивается моя история в этом клубе и, быть может, в профессиональной карьере. Благодарю всех тех, кто поддерживал меня, а также прошу прощения за то, что не смог показать свою лучшую игру», – заявил бразилец.

Напомним, что Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. В составе армейцев он дважды становился победителем РФПЛ, а также завоевал Кубок УЕФА.

Источник: Terra
Бразилия Гойас ЦСКА Карвальо Даниэл
Комментарии (7)
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sochi-2013
1474870230
Как профессионал, он еще в ЦСКА кончился. Зазвездился не по чину.
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T 72
1474872086
Спасибо за игру
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Den Bull
1474874857
Наверное пора.
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Сергей Свояк
1474878330
Оказывается он ещё играет? Эх жалко. Вед мог стать супер-звездой. Кто-то про него рассказывал, что он во время выступлений за ЦСКА, постоянно ел сникерсы и запивал кока-колой....
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alexis02lion
1474879753
Жаль, но возраст. НО он сказал быть может, а значит шансы ещё есть. Болелы ЦСКА его будут долго помнить, а клубы где он может сейчас пригодиться точно найдутся.
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Pablo Aimar
1474887482
он вроде в миньку уходил несколько лет назад.
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sour12
1474922570
Жаль, что по усердию и трудолюбию Карвальо и Ваня не такие как Фернандес....иначе всё могло быть по другому в их карьере и у цска....но такое впечатление что они просто пришли что бы поучаствовать в ЛЕ и победить и довольные собой дальше занялись своей дальнейшей жизнью....для них футбол был как хобби....
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