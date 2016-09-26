Экс-игрок ЦСКА Карвальо может завершить карьеру

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо в ближайшее время может завершить профессиональную карьеру. 33-летний футболист объявил о своем уходе из «Гойаса», выступающем во втором бразильском дивизионе.

«Я хотел бы поблагодарить «Гойас» за все то, что он сделал для меня. Сегодня заканчивается моя история в этом клубе и, быть может, в профессиональной карьере. Благодарю всех тех, кто поддерживал меня, а также прошу прощения за то, что не смог показать свою лучшую игру», – заявил бразилец.

Напомним, что Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. В составе армейцев он дважды становился победителем РФПЛ, а также завоевал Кубок УЕФА.