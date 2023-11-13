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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Америка Минейро
Васко да Гама - Америка Минейро: обзор матча 13 ноября 2023
Васко да Гама
13.11.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Америка Минейро
4'
П. Вегетти
90+4'
Д. Пайет
13'
Г. Мастриани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Америка Минейро
ГОЛ! 2:1!
Д. Пайет
90'
+4
87'
Замена
Я. Майдана
️️️️
Жулио
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
П. Энрике
86'
Замена
С. Феррейра
️️️️
Г. Пек
86'
79'
Замена
A.
️️️️
Эвералдо
69'
Замена
Але
️️️️
Л. Кал
66'
Желтая карточка
Л. Кал
Замена
Жаир
️️️️
З. Габриэл
65'
Желтая карточка
П. Энрике
57'
Замена
Росси
️️️️
А. Тейшейра
46'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Б. Пракседес
46'
13'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мастриани
Пас отдал
Д. Борхес
ГОЛ! 1:0!
П. Вегетти
Пас отдал
Г. Пек
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
17
Гари Медель
(К)
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Америка Минейро
12
Йори
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
37
Эвералдо
ЛВ
8
Жуниньо
(К)
ОП
21
Лукас Кал
ОП
6
Эммануэль Мартинес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Васко да Гама
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
88
Кауан Баррос
ЦП
8
Жаир
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
31
Росси
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
33
Эдер
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
80
Брено Каскардо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
16
Але
АП
77
Adyson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Жардим
6
Питон
3
Майкон
96
Энрике
23
Зе Габриэл
17
Медель
27
Паула
25
Пракседес
11
Тейшейра
77
Пек
19
Вегетти
4-2-3-1
12
Йори
20
Борхес
45
Силва
18
Жулио
6
Лопес
8
Жуниньо
21
Кал
11
Азеведо
6
Мартинес
37
Эвералдо
39
Мастриани
96
Энрике
2
Родригес
2
Родригес
96
Энрике
23
Зе Габриэл
8
Жаир
8
Жаир
23
Зе Габриэл
25
Пракседес
10
Пайет
10
Пайет
25
Пракседес
11
Тейшейра
31
Росси
31
Росси
11
Тейшейра
77
Пек
11
Феррейра
11
Феррейра
77
Пек
18
Жулио
2
Майдана
2
Майдана
18
Жулио
21
Кал
16
Але
16
Але
21
Кал
37
Эвералдо
77
77
37
Эвералдо
Остались в запасе
Васко да Гама
Америка Минейро
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
88
Кауан Баррос
ЦП
70
Сержио
ЛВ
Главный тренер
Вильям Батиста
14
Матеус Пасинато
ВР
33
Эдер
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
80
Брено Каскардо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
88
Кауан Баррос
ЦП
70
Сержио
ЛВ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
33
Эдер
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
80
Брено Каскардо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Васко да Гама - Америка Минейро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Savio Pereira Sampaio, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
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