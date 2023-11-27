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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Фламенго
Америка Минейро - Фламенго: обзор матча 27 ноября 2023
Америка Минейро
27.11.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
0 : 3
Завершен
Фламенго
29'
Эвертон
50'
Педро
85'
Э. Рибейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Фламенго
85'
ГОЛ! 0:3!
Э. Рибейро
Пас отдал
Эвертон
83'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Жерсон
Замена
A.
️️️️
Эвералдо
79'
79'
Замена
Уэсли
️️️️
Матеузиньо
Желтая карточка
Эвералдо
76'
Желтая карточка
М. Бенитес
74'
68'
Желтая карточка
Матеузиньо
65'
Замена
Ф. Луис
️️️️
Айртон
65'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Д. Де Арраскаэта
65'
Замена
Т. Майя
️️️️
Б. Энрике
Замена
М. Бенитес
️️️️
Э. Мартинес
61'
Замена
Родригиньо
️️️️
Але
61'
53'
Желтая карточка
Э. Пульгар
50'
ГОЛ! 0:2!
Педро
Пас отдал
Б. Энрике
47'
Желтая карточка
Айртон
45'
+4
Желтая карточка
Б. Энрике
Желтая карточка
Э. Мартинес
31'
29'
ГОЛ! 0:1!
Эвертон
Пас отдал
Айртон
Желтая карточка
М. Лопес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
12
Йори
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
18
Жулио
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
11
Фелипе Азеведо
(К)
ЛВ
37
Эвералдо
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
16
Але
АП
6
Эммануэль Мартинес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
(К)
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Америка Минейро
29
Washington Aguerre
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
78
Ренато Маркес
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
4-1-3-2
12
Йори
6
Лопес
18
Жулио
33
Эдер
20
Борхес
21
Кал
37
Эвералдо
6
Мартинес
11
Азеведо
39
Мастриани
16
Але
4-1-2-1-2
1
Росси
2
Матеузиньо
15
Бруно
4
Перейра
6
Айртон
5
Пульгар
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
9
Педро
7
Эвертон
16
Але
75
Родригиньо
75
Родригиньо
16
Але
6
Мартинес
7
Бенитес
7
Бенитес
6
Мартинес
37
Эвералдо
77
77
37
Эвералдо
6
Айртон
16
Луис
16
Луис
6
Айртон
2
Матеузиньо
43
Уэсли
43
Уэсли
2
Матеузиньо
27
Энрике
29
Майя
29
Майя
27
Энрике
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
8
Жерсон
7
Араухо
7
Араухо
8
Жерсон
Остались в запасе
Америка Минейро
Фламенго
29
Washington Aguerre
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
78
Ренато Маркес
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
29
Washington Aguerre
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
78
Ренато Маркес
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Америка Минейро - Фламенго
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Parque do Sabiá, Uberlandia
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