Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Педриньо

«Локомотив» близок к покупке левого вингера «Америки Минейро» Педриньо. Сумма сделки должна составить 3,5 миллиона евро.

Москвичи за эти деньги получат полноценные права на игрока.

«Бразильцы же смогут заработать 15% от положительной разницы (от всего, что свыше 3,5 миллиона) при перепродаже игрока», – дополнил источник.