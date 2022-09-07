Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Педриньо

«Локомотив» близок к покупке левого вингера «Америки Минейро» Педриньо. Сумма сделки должна составить 3,5 миллиона евро.
Москвичи за эти деньги получат полноценные права на игрока.
«Бразильцы же смогут заработать 15% от положительной разницы (от всего, что свыше 3,5 миллиона) при перепродаже игрока», – дополнил источник.
- 22-летний Педриньо принадлежит «Брагантино», куда должен вернуться по окончании сезона в Бразилии. Именно этот клуб продает игрока.
- В сезоне Серии А у Педриньо 19 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- Всю карьеру игрок проводит на родине.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова