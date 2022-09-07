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    Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Педриньо

    «Локомотив» близок к покупке левого вингера «Америки Минейро» Педриньо. Сумма сделки должна составить 3,5 миллиона евро.

    Москвичи за эти деньги получат полноценные права на игрока.

    «Бразильцы же смогут заработать 15% от положительной разницы (от всего, что свыше 3,5 миллиона) при перепродаже игрока», – дополнил источник.

    • 22-летний Педриньо принадлежит «Брагантино», куда должен вернуться по окончании сезона в Бразилии. Именно этот клуб продает игрока.
    • В сезоне Серии А у Педриньо 19 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
    • Всю карьеру игрок проводит на родине.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +556

      gunstilzit 3 часа назад

      Цорн молодец всё таки.Пока провальных трансферов не видать.Не топ конечно,но вот прямо Всё пропало нет.
      Тот же Митай по матчу ЛОКО-Ахмат понравился.Отыграл практически без брака.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +326

      7:1 4 часа назад

      точно не спартаг его покупает?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      RedMaksim97 > 7:1 3 часа назад

      Нет. ****' Gazprom, ****'

      0
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      Рейтинг: +5923

      Давид59 4 часа назад

      Ох и фамилия. Писать надо аккуратно, чтобы случайно не поменять местами буквы "д" и "р"

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