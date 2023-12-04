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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Баия
Америка Минейро - Баия: обзор матча 04 декабря 2023
Америка Минейро
04.12.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 37 тур
3 : 2
Завершен
Баия
30'
Р. Силва
26'
Эвералдо (П)
57'
Адемир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Баия
86'
Замена
Д. Дуарт
️️️️
Кану
79'
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
Тасиано
Желтая карточка
Йори
76'
Замена
A.
️️️️
Эвералдо
74'
Замена
Д. Борхес
️️️️
Жуниньо
74'
57'
ГОЛ! 1:2!
Адемир
Пас отдал
Каули
Желтая карточка
М. Лопес
51'
Замена
Але
️️️️
Э. Мартинес
46'
46'
Замена
Адемир
️️️️
В. Уго
Замена
Эдер
️️️️
Р. Силва
37'
ГОЛ! 1:1!
Р. Силва
Пас отдал
Э. Мартинес
30'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Эвералдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
12
Йори
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
8
Жуниньо
(К)
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
78
Ренато Маркес
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Баия
4
Кану
(К)
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
27
Эвералдо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Америка Минейро
29
Washington Aguerre
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
80
Брено Каскардо
ОП
20
Javier Méndez
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
16
Але
АП
7
Мартин Бенитес
АП
77
Adyson
ЦФ
91
Ighor Gabryel
ЦФ
Баия
31
Адриэл
ВР
21
Камило Кандидо
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
29
Diego Rosa
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Адемир
ПВ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Йори
6
Лопес
18
Жулио
45
Силва
21
Кал
8
Жуниньо
75
Энрике
75
Родригиньо
37
Эвералдо
6
Мартинес
78
Маркес
3-2-1-1-4
12
Жилберто
14
Уго
4
Кану
5
Асеведо
23
Резенде
16
Тасиано
80
Каули
20
Тейшейра
46
Джуба
1
27
Эвералдо
45
Силва
33
Эдер
33
Эдер
45
Силва
8
Жуниньо
20
Борхес
20
Борхес
8
Жуниньо
6
Мартинес
16
Але
16
Але
6
Мартинес
37
Эвералдо
77
77
37
Эвералдо
14
Уго
7
Адемир
7
Адемир
14
Уго
16
Тасиано
32
32
16
Тасиано
4
Кану
33
Дуарт
33
Дуарт
4
Кану
Остались в запасе
Америка Минейро
Баия
29
Washington Aguerre
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
20
Javier Méndez
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
91
Ighor Gabryel
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
31
Адриэл
ВР
21
Камило Кандидо
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
29
Витор Жакаре
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
26
Lucas Mugni
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
29
Washington Aguerre
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
20
Javier Méndez
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
91
Ighor Gabryel
ЦФ
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
21
Камило Кандидо
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
29
Витор Жакаре
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
26
Lucas Mugni
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Америка Минейро - Баия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Arena Independência, Belo Horizonte
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