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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Америка Минейро
Палмейрас - Америка Минейро: обзор матча 30 ноября 2023
Палмейрас
30.11.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
4 : 0
Завершен
Америка Минейро
2'
Эндрик
40'
Эдер (АГ)
88'
Х. Мануэль Лопес
90+2'
Х. Мануэль Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Америка Минейро
ГОЛ! 4:0!
Х. Мануэль Лопес
Пас отдал
Жаилсон
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Х. Мануэль Лопес
Пас отдал
Х. Пикерес
88'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Эндрик
81'
Замена
Жаилсон
️️️️
З. Рафаэль
81'
78'
Замена
Я. Майдана
️️️️
Жулио
77'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Э. Мартинес
Замена
Фабиньо
️️️️
Р. Риос
72'
Замена
Д. Джон
️️️️
Б. Лопес
72'
Желтая карточка
Р. Риос
55'
46'
Замена
Эвералдо
️️️️
Ф. Азеведо
46'
Замена
Але
️️️️
Г. Мастриани
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Эдер
40'
36'
Желтая карточка
Эдер
Желтая карточка
Навес
33'
15'
Желтая карточка
Жулио
Замена
Артур
️️️️
Рони
12'
ГОЛ! 1:0!
Эндрик
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
(К)
ПЗ
33
Рони
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Америка Минейро
12
Йори
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Марлон Лопес
ЛЗ
18
Жулио
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
(К)
ОП
21
Лукас Кал
ОП
75
Родригиньо
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Палмейрас
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
20
Эдуард Атуэста
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
11
Кевин
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Америка Минейро
29
Washington Aguerre
ВР
2
Яго Майдана
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
80
Брено Каскардо
ОП
26
Хуан Касарес
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
75
Матеус Энрике
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
16
Але
АП
78
Ренато Маркес
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
4-2-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
5
Навес
26
Серкейра
14
Роша
93
Зе Рафаэль
5
Риос
33
Рони
23
Вейга
77
Лопес
9
Эндрик
4-2-1-2-1
12
Йори
22
Авелар
18
Жулио
33
Эдер
6
Лопес
8
Жуниньо
21
Кал
75
Родригиньо
6
Мартинес
11
Азеведо
39
Мастриани
5
Риос
5
Фабиньо
5
Фабиньо
5
Риос
93
Зе Рафаэль
16
Жаилсон
16
Жаилсон
93
Зе Рафаэль
77
Лопес
14
Джон Джон
14
Джон Джон
77
Лопес
33
Рони
37
Артур
37
Артур
33
Рони
9
Эндрик
42
Лопес
42
Лопес
9
Эндрик
18
Жулио
2
Майдана
2
Майдана
18
Жулио
6
Мартинес
7
Бенитес
7
Бенитес
6
Мартинес
39
Мастриани
16
Але
16
Але
39
Мастриани
11
Азеведо
37
Эвералдо
37
Эвералдо
11
Азеведо
Остались в запасе
Палмейрас
Америка Минейро
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
29
Washington Aguerre
ВР
20
Даниэл Борхес
ПЗ
80
Брено Каскардо
ОП
26
Хуан Касарес
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
75
Матеус Энрике
ЦП
78
Ренато Маркес
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
11
Кевин
ЦФ
Остались в запасе
29
Washington Aguerre
ВР
20
Даниэл Борхес
ПЗ
80
Брено Каскардо
ОП
26
Хуан Касарес
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
75
Матеус Энрике
ЦП
78
Ренато Маркес
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Палмейрас - Америка Минейро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
Новости команд
Все
Палмейрас
Америка Минейро
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
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25 ноября
1
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