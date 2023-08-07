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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Америка Минейро
Баия - Америка Минейро: обзор матча 07 августа 2023
Баия
07.08.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
3 : 1
Завершен
Америка Минейро
26'
Эвералдо
60'
Каули
69'
Р. Ратао
52'
Г. Мастриани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Америка Минейро
Желтая карточка
В. Уго
90'
+9
Желтая карточка
Л. Читтадини
90'
+4
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Р. Ратао
85'
Желтая карточка
В. Жакаре
84'
Замена
M. Bahia
️️️️
К. Кандидо
80'
78'
Желтая карточка
Жуниньо
78'
Замена
Эвералдо
️️️️
П. Габриэл
78'
Замена
Родригиньо
️️️️
Д. Борхес
Замена
Y. Felipe
️️️️
Тасиано
75'
Замена
Сисиньо
️️️️
Жилберто
75'
Замена
В. Жакаре
️️️️
Адемир
75'
73'
Замена
P. Boia
️️️️
Г. Мастриани
72'
Желтая карточка
М. Бенитес
Желтая карточка
Адемир
72'
72'
Замена
Я. Майдана
️️️️
J. Méndez
ГОЛ! 3:1!
Р. Ратао
Пас отдал
Каули
69'
65'
Желтая карточка
Г. Мастриани
65'
Вторая желтая
Э. Бургос
ГОЛ! 2:1!
Каули
Пас отдал
Резенде
60'
52'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мастриани
Пас отдал
М. Бенитес
43'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Ф. Азеведо
34'
Желтая карточка
Э. Бургос
ГОЛ! 1:0!
Эвералдо
Пас отдал
К. Кандидо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
7
Педро Габриэл
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
20
Javier Méndez
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Баия
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
6
Matheus Bahia
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
18
Жулио
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
17
Матеузиньо
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
16
Але
АП
7
Мартин Бенитес
АП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
4-1-1-3-2
21
Кандидо
4
Кану
14
Уго
12
Жилберто
23
Резенде
16
Тасиано
9
Ратао
80
Каули
7
Адемир
27
Эвералдо
1
4-1-1-3-1
14
Пасинато
20
Борхес
33
Эдер
20
Бургос
30
Николас
8
Жуниньо
20
11
Азеведо
6
Мартинес
7
Педро Габриэл
39
Мастриани
12
Жилберто
40
Сисиньо
40
Сисиньо
12
Жилберто
9
Ратао
18
Читтадини
18
Читтадини
9
Ратао
7
Адемир
29
Жакаре
29
Жакаре
7
Адемир
21
Кандидо
6
6
21
Кандидо
16
Тасиано
88
88
16
Тасиано
20
2
Майдана
2
Майдана
20
20
Борхес
75
Родригиньо
75
Родригиньо
20
Борхес
11
Азеведо
7
Бенитес
7
Бенитес
11
Азеведо
7
Педро Габриэл
37
Эвералдо
37
Эвералдо
7
Педро Габриэл
39
Мастриани
98
98
39
Мастриани
Остались в запасе
Баия
Америка Минейро
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
29
Diego Rosa
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
1
Матеус Кавичиоли
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
18
Жулио
ЦЗ
21
Лукас Кал
ОП
17
Матеузиньо
ЦП
16
Але
АП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
29
Diego Rosa
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус Кавичиоли
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
18
Жулио
ЦЗ
21
Лукас Кал
ОП
17
Матеузиньо
ЦП
16
Але
АП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Баия - Америка Минейро
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
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