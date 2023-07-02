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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Америка Минейро
Атлетико Минейро - Америка Минейро: обзор матча 02 июля 2023
Атлетико Минейро
02.07.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
2 : 2
Завершен
Америка Минейро
2'
М. Сарачо
28'
Халк
59'
Г. Мастриани
72'
Г. Мастриани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Америка Минейро
Желтая карточка
А. Кардек
90'
+1
88'
Желтая карточка
М. Бенитес
86'
Замена
Вандерсон
️️️️
Л. Кал
Замена
А. Кардек
️️️️
И. Гомес
76'
Замена
Э. Варгас
️️️️
К. Павон
76'
72'
ГОЛ! 2:2!
Г. Мастриани
Пас отдал
М. Бенитес
Замена
Патрик
️️️️
М. Сарачо
65'
59'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мастриани
Пас отдал
Д. Авелар
57'
Замена
Р. Варанда
️️️️
Ф. Азеведо
46'
Замена
М. Лопес
️️️️
Марсиньо
46'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Б. Каскардо
39'
Замена
Г. Мастриани
️️️️
Алоизио
ГОЛ! 2:0!
Халк
28'
Желтая карточка
Халк
15'
ГОЛ! 1:0!
М. Сарачо
Пас отдал
К. Павон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
8
Жуниньо
ОП
80
Брено Каскардо
ОП
6
Эммануэль Мартинес
АП
50
Алоизио
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
94
Отавио
ОП
27
Paulo Vitor
ЦП
8
Патрик
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
30
Николас
ЛЗ
6
Марлон Лопес
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
16
Але
АП
7
Мартин Бенитес
АП
30
Родриго Варанда
ПВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
4-3-2-1
22
Эверсон
25
Мариано
3
Лемос
21
Жемерсон
13
Арана
88
Эденилсон
6
Батталья
17
Гомес
11
Сарачо
7
Халк
7
Павон
4-3-2-1
14
Пасинато
2
Марсиньо
2
Майдана
33
Эдер
22
Авелар
21
Кал
8
Жуниньо
80
Каскардо
6
Мартинес
11
Азеведо
50
Алоизио
11
Сарачо
8
Патрик
8
Патрик
11
Сарачо
7
Павон
11
Варгас
11
Варгас
7
Павон
17
Гомес
14
Кардек
14
Кардек
17
Гомес
2
Марсиньо
6
Лопес
6
Лопес
2
Марсиньо
21
Кал
4
Вандерсон
4
Вандерсон
21
Кал
80
Каскардо
7
Бенитес
7
Бенитес
80
Каскардо
11
Азеведо
30
Варанда
30
Варанда
11
Азеведо
50
Алоизио
39
Мастриани
39
Мастриани
50
Алоизио
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Америка Минейро
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
16
Додо
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
94
Отавио
ОП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
1
Матеус Кавичиоли
ВР
30
Николас
ЛЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
16
Але
АП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
16
Додо
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
94
Отавио
ОП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус Кавичиоли
ВР
30
Николас
ЛЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
16
Але
АП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Атлетико Минейро - Америка Минейро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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