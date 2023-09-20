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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Брагантино
Америка Минейро - Брагантино: обзор матча 20 сентября 2023
Америка Минейро
20.09.2023, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 24 тур
0 : 2
Завершен
Брагантино
36'
Ж. Силва
90+10'
Л. Эвангелиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Брагантино
90'
+10
ГОЛ! 0:2!
Л. Эвангелиста
Пенальти не реализован!
Г. Мастриани
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
М. Фернандес
Желтая карточка
Эвералдо
79'
77'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Витиньо
Замена
Эвералдо
️️️️
Д. Борхес
72'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Ф. Азеведо
71'
67'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Алеррандро
67'
Замена
I. Laquintana
️️️️
М. Гонсалвеш
61'
Замена
Рамирес
️️️️
Ж. Силва
Замена
Х. Касарес
️️️️
Родригиньо
60'
Замена
Р. Варанда
️️️️
Б. Каскардо
60'
54'
Желтая карточка
L.
36'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
45
Рикардо Силва
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
80
Брено Каскардо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
71
Lucão
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Америка Минейро
29
Washington Aguerre
ВР
30
Николас
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
26
Хуан Касарес
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
16
Але
АП
30
Родриго Варанда
ПВ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
7
Соррисо
ЛВ
33
Talisson
ЦП
18
Yani Quintero
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
7
Рамирес
ЦП
19
Бруниньо
АП
22
Густавиньо
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Кавичиоли
45
Силва
2
Майдана
33
Эдер
8
Жуниньо
80
Каскардо
75
Энрике
75
Родригиньо
11
Азеведо
6
Мартинес
39
Мастриани
4-1-2-2-1
1
Клейтон
34
Уртадо
3
Реалпе
71
29
Капишаба
25
Силва
35
Фернандес
30
Эвангелиста
20
Гонсалвеш
28
Витиньо
9
Алеррандро
20
Борхес
20
Борхес
75
Родригиньо
26
Касарес
26
Касарес
75
Родригиньо
11
Азеведо
7
Бенитес
7
Бенитес
11
Азеведо
Борхес
37
Эвералдо
37
Эвералдо
Борхес
80
Каскардо
30
Варанда
30
Варанда
80
Каскардо
28
Витиньо
36
Кандидо
36
Кандидо
28
Витиньо
20
Гонсалвеш
77
77
20
Гонсалвеш
25
Силва
7
Рамирес
7
Рамирес
25
Силва
9
Алеррандро
18
Борбас
18
Борбас
9
Алеррандро
Остались в запасе
Америка Минейро
Брагантино
29
Washington Aguerre
ВР
30
Николас
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
21
Лукас Кал
ОП
16
Але
АП
78
Ренато Маркес
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
33
Talisson
ЦП
18
Yani Quintero
ЦП
19
Бруниньо
АП
22
Густавиньо
АП
7
Соррисо
ЛВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
29
Washington Aguerre
ВР
30
Николас
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
21
Лукас Кал
ОП
16
Але
АП
78
Ренато Маркес
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
33
Talisson
ЦП
18
Yani Quintero
ЦП
19
Бруниньо
АП
22
Густавиньо
АП
7
Соррисо
ЛВ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Америка Минейро - Брагантино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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