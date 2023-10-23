Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Америка Минейро
Коринтианс - Америка Минейро: обзор матча 23 октября 2023
Коринтианс
23.10.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Америка Минейро
90+8'
Жулиано
38'
М. Бенитес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Америка Минейро
ГОЛ! 1:1!
Жулиано
Пас отдал
Жил
90'
+8
Желтая карточка
Уэсли
89'
79'
Замена
Эдер
️️️️
М. Лопес
79'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Г. Мастриани
72'
Желтая карточка
Родригиньо
Замена
Уэсли
️️️️
Р. Аугусто
70'
67'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Э. Мартинес
67'
Замена
Б. Каскардо
️️️️
М. Бенитес
59'
Замена
Але
️️️️
Ф. Азеведо
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Педро
58'
Замена
Ф. Сантос
️️️️
М. Биду
46'
Желтая карточка
Фагнер
41'
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Бенитес
Пас отдал
Родригиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
20
Габриэл Москардо
ОП
36
Руан Оливейра
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Америка Минейро
12
Йори
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Марлон Лопес
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
75
Родригиньо
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
7
Мартин Бенитес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
70
Рони
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
20
Жулиано
АП
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
80
Брено Каскардо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
16
Але
АП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Кассио
21
Биду
4
Вериссимо
4
Жил
23
Фагнер
15
Вера
20
Москардо
7
Аугусто
20
Педро
36
Оливейра
9
Алберто
4-1-1-3-1
12
Йори
22
Авелар
2
Майдана
45
Силва
6
Лопес
8
Жуниньо
75
Родригиньо
6
Мартинес
7
Бенитес
11
Азеведо
39
Мастриани
21
Биду
6
Сантос
6
Сантос
21
Биду
7
Аугусто
20
Уэсли
20
Уэсли
7
Аугусто
20
Педро
9
Аугусто
9
Аугусто
20
Педро
6
Лопес
33
Эдер
33
Эдер
6
Лопес
7
Бенитес
80
Каскардо
80
Каскардо
7
Бенитес
6
Мартинес
26
Касарес
26
Касарес
6
Мартинес
11
Азеведо
16
Але
16
Але
11
Азеведо
39
Мастриани
9
Паулиста
9
Паулиста
39
Мастриани
Остались в запасе
Коринтианс
Америка Минейро
1
Карлос Мигел
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
70
Рони
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
1
Матеус Кавичиоли
ВР
30
Николас
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
70
Рони
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
Остались в запасе
1
Матеус Кавичиоли
ВР
30
Николас
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Коринтианс - Америка Минейро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
Все
Коринтианс
Америка Минейро
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Определились финалисты Кубка Либертадорес
2024.10.31 18:50
«Локомотив» определился с будущим Педриньо, которого выгнали из «Сан-Паулу»
2023.07.04 08:55
1
«Крылья Советов» интересуются Канте
2023.04.27 09:50
Агент Педриньо прокомментировал новость о переходе бразильца в «Локомотив»
2022.09.07 15:49
Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Педриньо
2022.09.07 12:27
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+