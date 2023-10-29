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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Гремио
Америка Минейро - Гремио: обзор матча 29 октября 2023
Америка Минейро
29.10.2023, воскресенье, 02:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
3 : 4
Завершен
Гремио
3'
Родригиньо
35'
Г. Мастриани
49'
Г. Мастриани
17'
Рейналдо (П)
20'
Э. Галдино
71'
Л. Суарес
78'
Ф. Кристальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Гремио
90'
Желтая карточка
Г. Чапеко
87'
Замена
J.
️️️️
Ж. Виларди
87'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Л. Суарес
Замена
Х. Касарес
️️️️
Д. Авелар
81'
80'
Замена
P. Geromel
️️️️
Ф. Кристальдо
78'
ГОЛ! 3:4!
Ф. Кристальдо
Пас отдал
Л. Суарес
75'
Желтая карточка
Ж. Виларди
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
Але
73'
Замена
Б. Каскардо
️️️️
М. Бенитес
73'
71'
ГОЛ! 3:3!
Л. Суарес
Замена
Эдер
️️️️
Николас
62'
52'
Замена
Феррейра
️️️️
Л. Бесоцци
ГОЛ! 3:2!
Г. Мастриани
Пас отдал
М. Бенитес
49'
Замена
Николас
️️️️
М. Лопес
47'
ГОЛ! 2:2!
Г. Мастриани
Пас отдал
Жуниньо
35'
20'
ГОЛ! 1:2!
Э. Галдино
Пас отдал
Л. Суарес
17'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Рейналдо
ГОЛ! 1:0!
Родригиньо
Пас отдал
М. Бенитес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
12
Йори
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Марлон Лопес
ЛЗ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
8
Жуниньо
(К)
ОП
75
Родригиньо
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
16
Але
АП
7
Мартин Бенитес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Америка Минейро
29
Washington Aguerre
ВР
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
37
Эвералдо
ЛВ
80
Брено Каскардо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
Гремио
97
Caíque
ВР
51
Весли
ЛЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
10
Натан Рибейро
ЛВ
48
Josué
ЦП
49
Araújo
ЦП
7
Луан
АП
7
Андре
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Йори
6
Лопес
45
Силва
2
Майдана
22
Авелар
8
Жуниньо
75
Родригиньо
6
Мартинес
7
Бенитес
16
Але
39
Мастриани
4-2-3-1
12
Чапеко
18
Педро
25
Увини
34
Алвес
6
Рейналдо
6
Виларди
20
Вилласанти
17
Галдино
19
Кристальдо
77
Бесоцци
9
Суарес
6
Лопес
30
Николас
30
Николас
6
Лопес
Николас
33
Эдер
33
Эдер
Николас
7
Бенитес
80
Каскардо
80
Каскардо
7
Бенитес
22
Авелар
26
Касарес
26
Касарес
22
Авелар
16
Але
11
Азеведо
11
Азеведо
16
Але
19
Кристальдо
3
3
19
Кристальдо
6
Виларди
48
48
6
Виларди
77
Бесоцци
11
Феррейра
11
Феррейра
77
Бесоцци
9
Суарес
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
9
Суарес
Остались в запасе
Америка Минейро
Гремио
29
Washington Aguerre
ВР
18
Жулио
ЦЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
97
Caíque
ВР
51
Весли
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
49
Araújo
ЦП
7
Луан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
29
Washington Aguerre
ВР
18
Жулио
ЦЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
51
Весли
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
49
Araújo
ЦП
7
Луан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Америка Минейро - Гремио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Arena Independência, Belo Horizonte
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