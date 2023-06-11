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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе
Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 11 июня 2023
Америка Минейро
11.06.2023, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
76'
В. Паулиста
90+6'
Д. Авелар
9'
В. Роке
48'
Кристиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе
ГОЛ! 2:2!
Д. Авелар
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Бенто
88'
Замена
М. Фелипе
️️️️
У. Моура
88'
Замена
Виллиан
️️️️
Кристиан
84'
Желтая карточка
Эрик
Замена
Родригиньо
️️️️
Л. Кал
83'
82'
Замена
Т. Андраде
️️️️
В. Роке
82'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
А. Каноббио
81'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
А. Сантана
ГОЛ! 1:2!
В. Паулиста
76'
Пенальти не реализован!
В. Паулиста
75'
74'
Желтая карточка
А. Каноббио
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Б. Каскардо
58'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Алоизио
58'
53'
Желтая карточка
В. Роке
Желтая карточка
Алоизио
53'
48'
ГОЛ! 0:2!
Кристиан
Замена
Р. Варанда
️️️️
Ф. Азеведо
46'
Желтая карточка
Марсиньо
44'
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Роке
Пас отдал
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
22
Данило Авелар
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
37
Эвералдо
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
8
Жуниньо
ОП
80
Брено Каскардо
ЦП
50
Алоизио
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
12
Фернандо
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
14
Эрик
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
18
Кристиан
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Пауло Турра
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
75
Родригиньо
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
ЦП
75
Матеус Энрике
ЦП
16
Але
АП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
30
Родриго Варанда
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
18
Лео Читтадини
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Марсело Сирино
ПВ
24
Лео Линк
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
4-2-1-2-1
14
Пасинато
22
Авелар
4
Вандерсон
2
Майдана
2
Марсиньо
21
Кал
8
Жуниньо
80
Каскардо
37
Эвералдо
11
Азеведо
50
Алоизио
3-1-3-1-2
24
Бенто
22
Мадсон
12
Фернандо
44
Хелено
5
Моура
14
Эрик
80
Сантана
18
Кристиан
17
Каноббио
9
Роке
27
Зе Ивалдо
21
Кал
75
Родригиньо
75
Родригиньо
21
Кал
80
Каскардо
6
Мартинес
6
Мартинес
80
Каскардо
50
Алоизио
9
Паулиста
9
Паулиста
50
Алоизио
11
Азеведо
30
Варанда
30
Варанда
11
Азеведо
5
Моура
4
Фелипе
4
Фелипе
5
Моура
80
Сантана
18
Читтадини
18
Читтадини
80
Сантана
17
Каноббио
28
Куэльо
28
Куэльо
17
Каноббио
9
Роке
11
Андраде
11
Андраде
9
Роке
18
Кристиан
11
Виллиан
11
Виллиан
18
Кристиан
Остались в запасе
Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе
1
Матеус Кавичиоли
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
16
Але
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
27
Кайке Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
15
Витор Буэно
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Марсело Сирино
ПВ
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Пауло Турра
Остались в запасе
1
Матеус Кавичиоли
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
16
Але
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
15
Витор Буэно
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Марсело Сирино
ПВ
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Пауло Турра
Статистика матча Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Раймундо Сампайо
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