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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Америка Минейро
Ботафого - Америка Минейро: обзор матча 29 мая 2023
Ботафого
29.05.2023, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Америка Минейро
3'
Ж. Сантос
60'
Л. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Америка Минейро
Замена
R.
️️️️
Л. Фернандес
90'
+1
81'
Замена
Але
️️️️
Э. Мартинес
73'
Желтая карточка
Марсиньо
Замена
В. Са
️️️️
Л. Энрике
68'
Замена
Ф. Сампайо
️️️️
Адриэлсон
62'
62'
Замена
Жуниньо
️️️️
Б. Каскардо
62'
Замена
Г. Мастриани
️️️️
Ф. Азеведо
ГОЛ! 2:0!
Л. Энрике
Пас отдал
К. Эдуардо
60'
51'
Желтая карточка
Я. Майдана
Желтая карточка
Маршал
44'
Желтая карточка
В. Куэста
37'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Сантос
Пас отдал
Л. Ди Пласидо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
80
Брено Каскардо
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
ЦП
78
Ренато Маркес
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Ботафого
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
75
Rai
ЦП
30
Кайке
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
8
Жуниньо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
16
Але
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
30
Родриго Варанда
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
3-1-1-2-4
21
Маршал
31
Куэста
24
Ди Пласидо
17
Фрейтас
33
Фернандес
11
Энрике
33
Карлос Эдуардо
20
Перри
34
Адриэлсон
3
Че Че
7
Сантос
3-1-2-2-2
14
Пасинато
4
Вандерсон
2
Майдана
22
Авелар
21
Кал
80
Каскардо
6
Мартинес
37
Эвералдо
11
Азеведо
2
Марсиньо
78
Маркес
34
Адриэлсон
14
Сампайо
14
Сампайо
34
Адриэлсон
33
Фернандес
75
75
33
Фернандес
11
Энрике
27
Са
27
Са
11
Энрике
80
Каскардо
8
Жуниньо
8
Жуниньо
80
Каскардо
6
Мартинес
16
Але
16
Але
6
Мартинес
11
Азеведо
39
Мастриани
39
Мастриани
11
Азеведо
Остались в запасе
Ботафого
Америка Минейро
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
30
Кайке
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Матеус Кавичиоли
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
30
Родриго Варанда
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
30
Кайке
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус Кавичиоли
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
30
Родриго Варанда
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Ботафого - Америка Минейро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
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