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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Ботафого
Америка Минейро - Ботафого: обзор матча 19 октября 2023
Америка Минейро
19.10.2023, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Ботафого
39'
М. Бенитес
22'
Ж. Сантос
50'
Ж. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Ботафого
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Ф. Азеведо
82'
81'
Замена
Д. Коста
️️️️
Тикиньо
81'
Замена
Баштуш
️️️️
Ж. Сантос
Желтая карточка
Але
72'
68'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Са
Замена
Але
️️️️
Д. Авелар
65'
Замена
Х. Касарес
️️️️
М. Бенитес
65'
64'
Замена
Ф. Сампайо
️️️️
Адриэлсон
64'
Замена
Данило
️️️️
Габриэл
60'
Желтая карточка
Ж. Сантос
Замена
М. Лопес
️️️️
Николас
57'
50'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Сантос
Пас отдал
Адриэлсон
ГОЛ! 1:1!
М. Бенитес
Пас отдал
Г. Мастриани
39'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Сантос
Пас отдал
К. Эдуардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
30
Николас
ЛЗ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
7
Мартин Бенитес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Габриэл
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Америка Минейро
29
Washington Aguerre
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
80
Брено Каскардо
ОП
20
Javier Méndez
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
16
Але
АП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Матео Понте
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
57
JP Galvão
ЦП
75
Rai
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
39
Жандерсон
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кавичиоли
30
Николас
45
Силва
2
Майдана
22
Авелар
8
Жуниньо
75
Энрике
11
Азеведо
7
Бенитес
6
Мартинес
39
Мастриани
3-1-1-2-4
24
Ди Пласидо
31
Куэста
16
Уго
17
Фрейтас
18
Габриэл
33
Карлос Эдуардо
27
Са
9
Тикиньо
7
Сантос
34
Адриэлсон
20
Перри
30
Николас
6
Лопес
6
Лопес
30
Николас
7
Бенитес
26
Касарес
26
Касарес
7
Бенитес
22
Авелар
16
Але
16
Але
22
Авелар
11
Азеведо
79
Кайзер
79
Кайзер
11
Азеведо
7
Сантос
15
Баштуш
15
Баштуш
7
Сантос
34
Адриэлсон
14
Сампайо
14
Сампайо
34
Адриэлсон
18
Габриэл
15
Данило
15
Данило
18
Габриэл
27
Са
11
Энрике
11
Энрике
27
Са
9
Тикиньо
19
Коста
19
Коста
9
Тикиньо
Остались в запасе
Америка Минейро
Ботафого
29
Washington Aguerre
ВР
33
Эдер
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
20
Javier Méndez
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Матео Понте
ЦЗ
57
JP Galvão
ЦП
75
Rai
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
39
Жандерсон
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
29
Washington Aguerre
ВР
33
Эдер
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
20
Javier Méndez
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Матео Понте
ЦЗ
57
JP Galvão
ЦП
75
Rai
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
39
Жандерсон
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Америка Минейро - Ботафого
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
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