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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Форталеза
Америка Минейро - Форталеза: обзор матча 21 мая 2023
Америка Минейро
21.05.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Форталеза
2'
Б. Каскардо
33'
Ф. Азеведо
26'
Т. Почеттино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Форталеза
Желтая карточка
Л. Кал
88'
80'
Замена
Г. Насименту
️️️️
Б. Себальос
Замена
Але
️️️️
Б. Каскардо
75'
Замена
Р. Силва
️️️️
Марсиньо
75'
75'
Замена
Гилерме
️️️️
Мойзес
Замена
Жуниньо
️️️️
Ф. Азеведо
72'
70'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Калебе
69'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Х. Мартин Лусеро
Замена
Николас
️️️️
Д. Авелар
62'
Желтая карточка
Марсиньо
60'
48'
Замена
Ромариньо
️️️️
А. Кайо
45'
Желтая карточка
Мойзес
ГОЛ! 2:1!
Ф. Азеведо
33'
26'
ГОЛ! 1:1!
Т. Почеттино
23'
Желтая карточка
Б. Себальос
Желтая карточка
Д. Авелар
16'
ГОЛ! 1:0!
Б. Каскардо
Пас отдал
Э. Мартинес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
80
Брено Каскардо
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
ЦП
2
Марсиньо
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Форталеза
3
Брайан Себальос
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
30
Калебе
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
91
Lucas Crispim
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
33
Эдер
ЦЗ
8
Жуниньо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
16
Але
АП
50
Алоизио
ЦФ
30
Родриго Варанда
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
30
Николас
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Форталеза
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
11
Ромариньо
ЛВ
25
Винисиус Заносело
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
3-2-2-3
14
Пасинато
4
Вандерсон
2
Майдана
22
Авелар
80
Каскардо
6
Мартинес
11
Азеведо
37
Эвералдо
21
Кал
78
Маркес
2
Марсиньо
3-3-1-4
2
Бритес
2
Тинга
3
Себальос
30
Калебе
8
Кайо
88
21
Мойзес
18
Лусеро
1
8
Почеттино
91
11
Азеведо
8
Жуниньо
8
Жуниньо
11
Азеведо
80
Каскардо
16
Але
16
Але
80
Каскардо
2
Марсиньо
45
Силва
45
Силва
2
Марсиньо
22
Авелар
30
Николас
30
Николас
22
Авелар
3
Себальос
35
Насименту
35
Насименту
3
Себальос
30
Калебе
22
Пикачу
22
Пикачу
30
Калебе
8
Кайо
11
Ромариньо
11
Ромариньо
8
Кайо
21
Мойзес
20
Гилерме
20
Гилерме
21
Мойзес
18
Лусеро
10
Ромеро
10
Ромеро
18
Лусеро
Остались в запасе
Америка Минейро
Форталеза
1
Матеус Кавичиоли
ВР
33
Эдер
ЦЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
50
Алоизио
ЦФ
30
Родриго Варанда
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
1
Матеус Кавичиоли
ВР
33
Эдер
ЦЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
50
Алоизио
ЦФ
30
Родриго Варанда
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Остались в запасе
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Америка Минейро - Форталеза
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
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