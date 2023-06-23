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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Америка Минейро
Гремио - Америка Минейро: обзор матча 23 июня 2023
Гремио
23.06.2023, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
3 : 1
Завершен
Америка Минейро
40'
М. Кавичиоли (АГ)
61'
М. Вилласанти
69'
Л. Суарес
25'
Д. Авелар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Америка Минейро
70'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Авелар
70'
Замена
Але
️️️️
Б. Каскардо
ГОЛ! 3:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Рейналдо
69'
ГОЛ! 2:1!
М. Вилласанти
Пас отдал
Рейналдо
61'
Замена
Натан
️️️️
Куябано
46'
46'
Замена
Вандерсон
️️️️
Эвералдо
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Кавичиоли
40'
35'
Вторая желтая
Эдер
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Авелар
Пас отдал
Э. Мартинес
9'
Желтая карточка
Эдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Бренно
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
66
Куябано
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
45
Мила
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
10
Бителло
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
21
Лукас Кал
ОП
80
Брено Каскардо
ОП
6
Эммануэль Мартинес
АП
50
Алоизио
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Гремио
10
Натан Рибейро
ЦЗ
51
Весли
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
35
Рональд
ЦП
29
Вина
АП
14
Натан
АП
7
Андре
ЦФ
12
Лиан
ЦФ
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
75
Матеус Энрике
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
16
Але
АП
30
Родриго Варанда
ПВ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Бренно
6
Рейналдо
34
Алвес
6
Мартинс
66
Куябано
45
Мила
18
Педро
20
Вилласанти
10
Бителло
19
Кристальдо
9
Суарес
4-3-2-1
1
Кавичиоли
2
Марсиньо
33
Эдер
2
Майдана
22
Авелар
8
Жуниньо
21
Кал
80
Каскардо
6
Мартинес
37
Эвералдо
50
Алоизио
66
Куябано
14
Натан
14
Натан
66
Куябано
22
Авелар
6
Лопес
6
Лопес
22
Авелар
37
Эвералдо
4
Вандерсон
4
Вандерсон
37
Эвералдо
80
Каскардо
16
Але
16
Але
80
Каскардо
Остались в запасе
Гремио
Америка Минейро
10
Натан Рибейро
ЦЗ
51
Весли
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
35
Рональд
ЦП
29
Вина
АП
7
Андре
ЦФ
12
Лиан
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
14
Матеус Пасинато
ВР
75
Матеус Энрике
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
30
Родриго Варанда
ПВ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
10
Натан Рибейро
ЦЗ
51
Весли
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
35
Рональд
ЦП
29
Вина
АП
7
Андре
ЦФ
12
Лиан
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
75
Матеус Энрике
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
30
Родриго Варанда
ПВ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Гремио - Америка Минейро
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
Где смотреть матч:
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