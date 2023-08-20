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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Америка Минейро
Флуминенсе - Америка Минейро: обзор матча 20 августа 2023
Флуминенсе
20.08.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 20 тур
3 : 1
Завершен
Америка Минейро
58'
Д. Кеннеди
65'
Г. Кано
89'
Д. Ариас
52'
Ф. Азеведо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Америка Минейро
Желтая карточка
Д. Ариас
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Эвералдо
ГОЛ! 3:1!
Д. Ариас
89'
Замена
L. Fernández
️️️️
Кено
81'
Замена
Марлон
️️️️
Гансо
81'
78'
Замена
Але
️️️️
J. Méndez
70'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Авелар
70'
Замена
Микаэл
️️️️
Г. Мастриани
70'
Замена
П. Габриэл
️️️️
Ф. Азеведо
ГОЛ! 2:1!
Г. Кано
65'
63'
Замена
Эвералдо
️️️️
Р. Варанда
ГОЛ! 1:1!
Д. Кеннеди
Пас отдал
Кено
58'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Азеведо
Пас отдал
Р. Варанда
Замена
Мартинелли
️️️️
Ф. Мело
46'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Лима
46'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Марсело
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
20
Javier Méndez
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
30
Родриго Варанда
ПВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Александер
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
7
Педро Габриэл
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
16
Але
АП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Фабио
12
Марсело
33
Нино
2
Хавьер
7
Андре
30
Мело
10
Гансо
11
Ариас
45
Лима
14
Кано
20
Кено
4-1-1-3-1
1
Кавичиоли
2
Марсиньо
20
Бургос
2
Майдана
22
Авелар
8
Жуниньо
20
30
Варанда
6
Мартинес
11
Азеведо
39
Мастриани
12
Марсело
16
Барбоза
16
Барбоза
12
Марсело
10
Гансо
4
Марлон
4
Марлон
10
Гансо
20
Кено
10
10
20
Кено
30
Мело
8
Мартинелли
8
Мартинелли
30
Мело
45
Лима
9
Кеннеди
9
Кеннеди
45
Лима
22
Авелар
6
Лопес
6
Лопес
22
Авелар
20
16
Але
16
Але
20
30
Варанда
37
Эвералдо
37
Эвералдо
30
Варанда
11
Азеведо
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
11
Азеведо
39
Мастриани
87
Микаэл
87
Микаэл
39
Мастриани
Остались в запасе
Флуминенсе
Америка Минейро
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Александер
ОП
11
Йони Гонсалес
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
14
Матеус Пасинато
ВР
33
Эдер
ЦЗ
21
Лукас Кал
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Александер
ОП
11
Йони Гонсалес
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
33
Эдер
ЦЗ
21
Лукас Кал
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Флуминенсе - Америка Минейро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
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