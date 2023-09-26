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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Васко да Гама
Америка Минейро - Васко да Гама: обзор матча 26 сентября 2023
Америка Минейро
26.09.2023, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Васко да Гама
90+1'
Жаир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Васко да Гама
90'
+6
Желтая карточка
Сержио
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Жаир
Пас отдал
П. Паула
Желтая карточка
J. Méndez
80'
Замена
М. Лопес
️️️️
Николас
78'
76'
Замена
М. Гомес
️️️️
Х. Луис Родригес
Замена
Х. Касарес
️️️️
Б. Каскардо
75'
Замена
П. Габриэл
️️️️
Г. Мастриани
75'
Замена
J. Méndez
️️️️
Р. Варанда
65'
Замена
Эдер
️️️️
Ф. Азеведо
65'
60'
Замена
Сержио
️️️️
Росси
60'
Замена
Жаир
️️️️
З. Габриэл
49'
Желтая карточка
Л. Питон
46'
Замена
С. Феррейра
️️️️
Б. Пракседес
46'
Замена
Г. Пек
️️️️
Д. Пайет
Красная карточка
Я. Майдана
45'
+5
Желтая карточка
Э. Мартинес
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
30
Николас
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
80
Брено Каскардо
ОП
6
Эммануэль Мартинес
АП
30
Родриго Варанда
ПВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
25
Бруно Пракседес
АП
19
Пабло Вегетти
ЦФ
31
Росси
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Америка Минейро
29
Washington Aguerre
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
20
Javier Méndez
ЦП
75
Родригиньо
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Васко да Гама
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
22
Фигейредо
ЛВ
70
Сержио
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
8
Жаир
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
4-2-3-1
1
Кавичиоли
30
Николас
2
Майдана
45
Силва
20
Бургос
8
Жуниньо
80
Каскардо
11
Азеведо
6
Мартинес
30
Варанда
39
Мастриани
3-2-1-2-2
1
Жардим
2
Родригес
3
Лео
6
Питон
17
Медель
23
Зе Габриэл
27
Паула
10
Пайет
25
Пракседес
31
Росси
19
Вегетти
30
Николас
6
Лопес
6
Лопес
30
Николас
11
Азеведо
33
Эдер
33
Эдер
11
Азеведо
30
Варанда
20
20
30
Варанда
80
Каскардо
26
Касарес
26
Касарес
80
Каскардо
39
Мастриани
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
39
Мастриани
23
Зе Габриэл
8
Жаир
8
Жаир
23
Зе Габриэл
2
Родригес
6
Гомес
6
Гомес
2
Родригес
31
Росси
70
Сержио
70
Сержио
31
Росси
10
Пайет
77
Пек
77
Пек
10
Пайет
25
Пракседес
11
Феррейра
11
Феррейра
25
Пракседес
Остались в запасе
Америка Минейро
Васко да Гама
29
Washington Aguerre
ВР
18
Жулио
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
75
Родригиньо
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
22
Фигейредо
ЛВ
Главный тренер
Вильям Батиста
Остались в запасе
29
Washington Aguerre
ВР
18
Жулио
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
75
Родригиньо
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
22
Фигейредо
ЛВ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Вильям Батиста
Статистика матча Америка Минейро - Васко да Гама
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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