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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Америка Минейро
Сантос - Америка Минейро: обзор матча 30 апреля 2023
Сантос
30.04.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
3 : 2
Завершен
Америка Минейро
19'
С. Мендоса
40'
Э. Бауэрман
69'
М. Леонардо (П)
7'
Але
49'
Эвералдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Америка Минейро
Красная карточка
Э. Бауэрман
90'
+4
Замена
Алисон
️️️️
Л. Лима
87'
83'
Замена
Н. Параиба
️️️️
М. Лопес
82'
Замена
Д. Авелар
️️️️
Жуниньо
Замена
А. Габриэль
️️️️
С. Мендоса
75'
72'
Желтая карточка
Эвералдо
71'
Замена
Микаэл
️️️️
Алоизио
70'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
М. Бенитес
70'
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
Матеузиньо
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Леонардо
69'
Замена
Д. Руис Ривера
️️️️
Й. Сотельдо
61'
49'
ГОЛ! 2:2!
Эвералдо
Пас отдал
М. Лопес
Желтая карточка
Р. Фернандес
45'
+4
44'
Желтая карточка
Але
ГОЛ! 2:1!
Э. Бауэрман
Пас отдал
С. Мендоса
40'
Желтая карточка
Натан
32'
28'
Желтая карточка
Эдер
Желтая карточка
Доди
27'
ГОЛ! 1:1!
С. Мендоса
Пас отдал
Й. Сотельдо
19'
7'
ГОЛ! 0:1!
Але
Пас отдал
Алоизио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
17
Доди
ОП
5
Родриго Фернандес
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
13
Артур
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
8
Жуниньо
ОП
17
Матеузиньо
ЦП
16
Але
АП
7
Мартин Бенитес
АП
37
Эвералдо
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Сантос
28
Жоаким
ЦЗ
12
Габриэл Иносенсио
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
88
Бруно Месенга
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
10
Даниэль Руис Ривера
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
22
Данило Авелар
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
6
Эммануэль Мартинес
ЦП
21
Лукас Кал
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
30
Николас
ЦФ
4-2-1-3
34
Пауло
23
Пирес
24
Мессиас
4
Бауэрман
23
Натан
17
Доди
5
Фернандес
30
Сотельдо
10
Лима
38
Леонардо
7
Мендоса
4-1-1-2-3
13
Артур
2
Майдана
33
Эдер
6
Лопес
8
Жуниньо
17
Матеузиньо
16
Але
7
Бенитес
50
Алоизио
1
Кавичиоли
37
Эвералдо
7
Мендоса
20
Габриэль
20
Габриэль
7
Мендоса
10
Лима
5
Алисон
5
Алисон
10
Лима
30
Сотельдо
10
Руис Ривера
10
Руис Ривера
30
Сотельдо
8
Жуниньо
22
Авелар
22
Авелар
8
Жуниньо
6
Лопес
2
Параиба
2
Параиба
6
Лопес
7
Бенитес
6
Мартинес
6
Мартинес
7
Бенитес
17
Матеузиньо
11
Азеведо
11
Азеведо
17
Матеузиньо
50
Алоизио
87
Микаэл
87
Микаэл
50
Алоизио
Остались в запасе
Сантос
Америка Минейро
28
Жоаким
ЦЗ
12
Габриэл Иносенсио
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
88
Бруно Месенга
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
14
Матеус Пасинато
ВР
21
Лукас Кал
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
30
Николас
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
28
Жоаким
ЦЗ
12
Габриэл Иносенсио
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
88
Бруно Месенга
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
21
Лукас Кал
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
30
Николас
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Сантос - Америка Минейро
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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