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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Америка Минейро
Интернасьонал - Америка Минейро: обзор матча 02 ноября 2023
Интернасьонал
02.11.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Америка Минейро
15'
Э. Валенсия
74'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Америка Минейро
90'
+4
Желтая карточка
Але
82'
Замена
Б. Каскардо
️️️️
Родригиньо
Замена
Л. Адриано
️️️️
А. Патрик
81'
Замена
Лукка
️️️️
Ч. Арангис
80'
76'
Желтая карточка
Д. Авелар
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Лопес
Замена
Дальберт
️️️️
Н. Эрнандес
73'
68'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Э. Мартинес
58'
Замена
М. Лопес
️️️️
Я. Майдана
Замена
Габриэль
️️️️
Ромуло
57'
Замена
B. Henrique
️️️️
П. Энрике
57'
46'
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
Д. Борхес
ГОЛ! 1:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
Н. Эрнандес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
3
Игор Гомес
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
23
Ромуло
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Америка Минейро
12
Йори
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
8
Жуниньо
(К)
ОП
75
Родригиньо
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
16
Але
АП
7
Мартин Бенитес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
50
João Dalla Corte
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
38
Жеан Диас
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Габриэль
ОП
18
Габриэл Баррос
ПВ
8
Bruno Henrique
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
80
Брено Каскардо
ОП
26
Хуан Касарес
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
75
Матеус Энрике
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
4-2-1-3
1
Рочет
3
Гомес
25
Меркадо
22
Эрнандес
14
Бустос
23
Ромуло
20
Арангис
10
Патрик
13
Валенсия
7
Энрике
94
Вандерсон
4-1-1-3-1
12
Йори
20
Борхес
2
Майдана
45
Силва
22
Авелар
8
Жуниньо
75
Родригиньо
16
Але
7
Бенитес
6
Мартинес
39
Мастриани
22
Эрнандес
29
Дальберт
29
Дальберт
22
Эрнандес
23
Ромуло
6
Габриэль
6
Габриэль
23
Ромуло
7
Энрике
8
8
7
Энрике
20
Арангис
99
Лукка
99
Лукка
20
Арангис
10
Патрик
4
Адриано
4
Адриано
10
Патрик
2
Майдана
6
Лопес
6
Лопес
2
Майдана
75
Родригиньо
80
Каскардо
80
Каскардо
75
Родригиньо
6
Мартинес
26
Касарес
26
Касарес
6
Мартинес
20
Борхес
11
Азеведо
11
Азеведо
20
Борхес
Остались в запасе
Интернасьонал
Америка Минейро
13
Кейллер
ВР
50
João Dalla Corte
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
14
Карлос де Пена
ЛВ
38
Жеан Диас
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
Главный тренер
Мано Менезес
1
Матеус Кавичиоли
ВР
33
Эдер
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
20
Javier Méndez
ЦП
75
Матеус Энрике
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
50
João Dalla Corte
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
14
Карлос де Пена
ЛВ
38
Жеан Диас
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
Остались в запасе
1
Матеус Кавичиоли
ВР
33
Эдер
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
20
Javier Méndez
ЦП
75
Матеус Энрике
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Интернасьонал - Америка Минейро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
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