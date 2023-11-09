Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Коритиба
Америка Минейро - Коритиба: обзор матча 09 ноября 2023
Америка Минейро
09.11.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 3
Завершен
Коритиба
22'
B. Gomes
35'
М. Морено
69'
Робсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Коритиба
83'
Замена
Франсержио
️️️️
Андрей
83'
Замена
M. Garcez de Jesus
️️️️
М. Морено
75'
Замена
М. Бьянки
️️️️
С. Гомес
Замена
В. Паулиста
️️️️
М. Лопес
71'
Замена
Марсиньо
️️️️
Ф. Азеведо
71'
69'
ГОЛ! 0:3!
Робсон
67'
Замена
D.
️️️️
И. Слимани
67'
Замена
J.
️️️️
В. Луис
48'
Желтая карточка
С. Гомес
Замена
Эвералдо
️️️️
М. Бенитес
47'
Замена
A.
️️️️
Б. Каскардо
47'
35'
ГОЛ! 0:2!
М. Морено
Пас отдал
И. Слимани
22'
ГОЛ! 0:1!
B. Gomes
Пас отдал
С. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
12
Йори
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Марлон Лопес
ЛЗ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
(К)
ОП
80
Брено Каскардо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
7
Мартин Бенитес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Коритиба
22
Габриэл
ВР
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
3
Энрике
(К)
ЦЗ
7
Андрей
ОП
19
Себастьян Гомес
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
18
Жулио
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
2
Марсиньо
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
20
Javier Méndez
ЦП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
77
Adyson
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Коритиба
1
Pedro Luccas
ВР
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
18
Матеус Бьянки
ЦП
15
Франсержио
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
9
Diogo
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
3-2-1-3-1
12
Йори
6
Лопес
45
Силва
22
Авелар
8
Жуниньо
80
Каскардо
75
Энрике
11
Азеведо
7
Бенитес
6
Мартинес
39
Мастриани
2-1-1-5
22
Габриэл
3
3
Энрике
7
Андрей
19
Гомес
12
Луис
19
Слимани
10
Морено
15
30
Робсон
11
Азеведо
2
Марсиньо
2
Марсиньо
11
Азеведо
7
Бенитес
37
Эвералдо
37
Эвералдо
7
Бенитес
6
Лопес
9
Паулиста
9
Паулиста
6
Лопес
80
Каскардо
77
77
80
Каскардо
12
Луис
83
83
12
Луис
19
Гомес
18
Бьянки
18
Бьянки
19
Гомес
7
Андрей
15
Франсержио
15
Франсержио
7
Андрей
10
Морено
31
31
10
Морено
19
Слимани
9
9
19
Слимани
Остались в запасе
Америка Минейро
Коритиба
1
Матеус Кавичиоли
ВР
18
Жулио
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
21
Лукас Кал
ОП
20
Javier Méndez
ЦП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
1
Pedro Luccas
ВР
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
1
Матеус Кавичиоли
ВР
18
Жулио
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
21
Лукас Кал
ОП
20
Javier Méndez
ЦП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Остались в запасе
1
Pedro Luccas
ВР
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Америка Минейро - Коритиба
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Arena Independência, Belo Horizonte
Новости команд
Все
Америка Минейро
Коритиба
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Определились финалисты Кубка Либертадорес
2024.10.31 18:50
«Локомотив» определился с будущим Педриньо, которого выгнали из «Сан-Паулу»
2023.07.04 08:55
1
«Крылья Советов» интересуются Канте
2023.04.27 09:50
Агент Педриньо прокомментировал новость о переходе бразильца в «Локомотив»
2022.09.07 15:49
Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Педриньо
2022.09.07 12:27
4
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+