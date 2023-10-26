Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро: обзор матча 26 октября 2023
Атлетико Паранаэнсе
26.10.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
3 : 2
Завершен
Америка Минейро
28'
Эрик
45'
Пабло
45+3'
В. Буэно
12'
Г. Мастриани
78'
Э. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро
90'
+3
Желтая карточка
Николас
87'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Родригиньо
Замена
Виллиан
️️️️
Б. Запелли
83'
Замена
У. Моура
️️️️
Фернандиньо
80'
Замена
К. Роша
️️️️
Т. Хелено
79'
78'
ГОЛ! 3:2!
Э. Мартинес
Пас отдал
Х. Касарес
Замена
Ромуло
️️️️
В. Буэно
75'
Замена
А. Сантана
️️️️
Эрик
75'
71'
Замена
Х. Касарес
️️️️
М. Бенитес
47'
Замена
Але
️️️️
Ф. Азеведо
46'
Замена
Николас
️️️️
Жуниньо
ГОЛ! 3:1!
В. Буэно
Пас отдал
А. Каноббио
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Пабло
Пас отдал
А. Каноббио
45'
ГОЛ! 1:1!
Эрик
Пас отдал
Т. Куэльо
28'
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мастриани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Эрик
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Америка Минейро
12
Йори
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Марлон Лопес
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
75
Родригиньо
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
6
Эммануэль Мартинес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
5
Уго Моура
ОП
54
Chiqueti
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
87
Daniel Martins
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Америка Минейро
29
Washington Aguerre
ВР
30
Николас
ЛЗ
18
Жулио
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
80
Брено Каскардо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
16
Але
АП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
3-4-2-1
24
Бенто
37
Эскивель
25
Кака
44
Хелено
5
Фернандиньо
15
Буэно
10
Запелли
14
Эрик
28
Куэльо
17
Каноббио
92
Пабло
4-1-1-3-1
12
Йори
22
Авелар
2
Майдана
33
Эдер
6
Лопес
8
Жуниньо
75
Родригиньо
7
Бенитес
6
Мартинес
11
Азеведо
39
Мастриани
44
Хелено
27
Роша
27
Роша
44
Хелено
5
Фернандиньо
5
Моура
5
Моура
5
Фернандиньо
14
Эрик
80
Сантана
80
Сантана
14
Эрик
10
Запелли
11
Виллиан
11
Виллиан
10
Запелли
15
Буэно
40
Ромуло
40
Ромуло
15
Буэно
8
Жуниньо
30
Николас
30
Николас
8
Жуниньо
7
Бенитес
26
Касарес
26
Касарес
7
Бенитес
11
Азеведо
16
Але
16
Але
11
Азеведо
75
Родригиньо
79
Кайзер
79
Кайзер
75
Родригиньо
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Америка Минейро
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
54
Chiqueti
ЦП
87
Daniel Martins
ЦП
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
29
Washington Aguerre
ВР
18
Жулио
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
54
Chiqueti
ЦП
87
Daniel Martins
ЦП
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Остались в запасе
29
Washington Aguerre
ВР
18
Жулио
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
75
Матеус Энрике
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
Новости команд
Все
Атлетико Паранаэнсе
Америка Минейро
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
08:42
3
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
Вчера, 09:59
4
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
25 ноября
11
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
08:42
3
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
Вчера, 09:59
4
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
25 ноября
11
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
Определились финалисты Кубка Либертадорес
2024.10.31 18:50
«Локомотив» определился с будущим Педриньо, которого выгнали из «Сан-Паулу»
2023.07.04 08:55
1
«Крылья Советов» интересуются Канте
2023.04.27 09:50
Агент Педриньо прокомментировал новость о переходе бразильца в «Локомотив»
2022.09.07 15:49
Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Педриньо
2022.09.07 12:27
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+