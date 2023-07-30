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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Палмейрас
Америка Минейро - Палмейрас: обзор матча 30 июля 2023
Америка Минейро
30.07.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 4
Завершен
Палмейрас
39'
Николас
18'
М. Серкейра
26'
Рони
53'
Артур
59'
Рони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Палмейрас
Замена
Л. Кал
️️️️
Э. Мартинес
84'
77'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Рони
Желтая карточка
Жуниньо
76'
76'
Замена
Л. Гилерме
️️️️
Р. Вейга
76'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Артур
Замена
Б. Каскардо
️️️️
Але
71'
65'
Замена
Р. Риос
️️️️
З. Рафаэль
65'
Замена
М. Роша
️️️️
Майке
59'
ГОЛ! 1:4!
Рони
Пас отдал
Р. Вейга
Замена
Матеузиньо
️️️️
P. Boia
57'
Замена
Р. Варанда
️️️️
Г. Мастриани
57'
Замена
Жуниньо
️️️️
М. Бенитес
57'
53'
ГОЛ! 1:3!
Артур
Пас отдал
Майке
ГОЛ! 1:2!
Николас
39'
37'
Желтая карточка
Г. Гомес
26'
ГОЛ! 0:2!
Рони
Пас отдал
З. Рафаэль
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Серкейра
Пас отдал
Г. Менино
Желтая карточка
P. Boia
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
16
Але
АП
6
Эммануэль Мартинес
АП
7
Мартин Бенитес
АП
98
Paulinho Boia
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Америка Минейро
12
Йори
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
18
Жулио
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
80
Брено Каскардо
ОП
21
Лукас Кал
ОП
17
Матеузиньо
ЦП
30
Родриго Варанда
ПВ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
11
Кевин
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
4-3-3
14
Пасинато
30
Николас
33
Эдер
2
Майдана
20
Борхес
7
Педро Габриэл
7
Бенитес
6
Мартинес
39
Мастриани
98
16
Але
4-2-3-1
1
Вевертон
12
Майке
15
Гомес
26
Серкейра
22
Пикерес
25
Менино
93
Зе Рафаэль
37
Артур
14
Джон Джон
33
Рони
23
Вейга
7
Бенитес
8
Жуниньо
8
Жуниньо
7
Бенитес
16
Але
80
Каскардо
80
Каскардо
16
Але
6
Мартинес
21
Кал
21
Кал
6
Мартинес
98
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
98
39
Мастриани
30
Варанда
30
Варанда
39
Мастриани
12
Майке
14
Роша
14
Роша
12
Майке
93
Зе Рафаэль
5
Риос
5
Риос
93
Зе Рафаэль
37
Артур
77
Лопес
77
Лопес
37
Артур
23
Вейга
31
Гилерме
31
Гилерме
23
Вейга
33
Рони
42
Лопес
42
Лопес
33
Рони
Остались в запасе
Америка Минейро
Палмейрас
12
Йори
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
18
Жулио
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
11
Кевин
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
12
Йори
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
18
Жулио
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
11
Кевин
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Америка Минейро - Палмейрас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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