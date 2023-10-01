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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Америка Минейро
Крузейро - Америка Минейро: обзор матча 01 октября 2023
Крузейро
01.10.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Америка Минейро
21'
Л. Кастан
28'
М. Бенитес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Америка Минейро
90'
+8
Желтая карточка
J. Méndez
Желтая карточка
Б. Родригес
90'
+8
Красная карточка
Ф. Энрике
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Але
Замена
К. Бруно
️️️️
Марлон
84'
Замена
P. Vitor
️️️️
Никао
84'
Замена
Ф. Энрике
️️️️
М. Хусса
84'
78'
Замена
Х. Касарес
️️️️
П. Габриэл
78'
Замена
J. Méndez
️️️️
Николас
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Уэсли
71'
68'
Замена
М. Лопес
️️️️
Родригиньо
Замена
Б. Родригес
️️️️
М. Витал
59'
51'
Замена
Эдер
️️️️
Э. Бургос
46'
Замена
Б. Каскардо
️️️️
М. Бенитес
Желтая карточка
Уэсли
38'
Желтая карточка
М. Хусса
31'
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Бенитес
Пас отдал
Николас
ГОЛ! 1:0!
Л. Кастан
Пас отдал
Никао
21'
18'
Желтая карточка
Э. Бургос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
5
Матеус Хусса
ОП
11
Никао
АП
10
Матеус Витал
АП
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
30
Николас
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
75
Родригиньо
ЦП
16
Але
АП
7
Мартин Бенитес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
91
Gabriel
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
29
Washington Aguerre
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
18
Жулио
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
80
Брено Каскардо
ОП
26
Хуан Касарес
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
4-2-3-1
1
Кабрал
23
Марлон
77
Нерис
4
Кастан
12
Вилльям
16
Силва
5
Хусса
11
Гомес
10
Витал
21
Уэсли
11
Никао
4-1-1-3-1
1
Кавичиоли
22
Авелар
20
Бургос
45
Силва
30
Николас
8
Жуниньо
75
Родригиньо
16
Але
7
Бенитес
7
Педро Габриэл
39
Мастриани
23
Марлон
16
Бруно
16
Бруно
23
Марлон
21
Уэсли
36
Машадо
36
Машадо
21
Уэсли
11
Никао
7
7
11
Никао
10
Витал
9
Родригес
9
Родригес
10
Витал
5
Хусса
5
Энрике
5
Энрике
5
Хусса
75
Родригиньо
6
Лопес
6
Лопес
75
Родригиньо
20
Бургос
33
Эдер
33
Эдер
20
Бургос
7
Бенитес
80
Каскардо
80
Каскардо
7
Бенитес
7
Педро Габриэл
26
Касарес
26
Касарес
7
Педро Габриэл
30
Николас
20
20
30
Николас
Остались в запасе
Крузейро
Америка Минейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
25
Ian Luccas
ЦП
91
Gabriel
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
14
Матеус Пасинато
ВР
29
Washington Aguerre
ВР
18
Жулио
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
21
Лукас Кал
ОП
37
Эвералдо
ЛВ
87
Микаэл
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
25
Ian Luccas
ЦП
91
Gabriel
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
29
Washington Aguerre
ВР
18
Жулио
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
21
Лукас Кал
ОП
37
Эвералдо
ЛВ
87
Микаэл
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Крузейро - Америка Минейро
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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